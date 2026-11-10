Detuvieron a un joven de 21 años por tentativa de homicidio en Tilisarao

Un joven de 21 años fue detenido este lunes en Tilisarao en el marco de una causa por tentativa de homicidio simple.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 23° y fue ordenado por el Juzgado de Garantía N°1, con intervención de la Unidad de Abordaje Fiscal de Concarán.

La investigación derivó en el allanamiento de una vivienda ubicada en calle Luis Lastra al 830, donde los efectivos, con apoyo del COAR Delta, secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa.

Entre ellos había un rifle calibre 16, una mira telescópica, un cartucho sin percutar, un teléfono celular Motorola y un automóvil Volkswagen Gol.

Al momento del operativo, el sospechoso no se encontraba en la vivienda.

Su padre indicó a los policías que podría estar en la casa de su madre, situada en el extremo norte de la localidad.

Con esa información, una comisión se trasladó hasta el segundo domicilio y logró localizar al joven.

Tras notificarle la orden judicial, los efectivos procedieron a detenerlo sin que ofreciera resistencia.

Durante la requisa personal también fueron secuestrados otro teléfono celular, distintas prendas de vestir, calzado y el documento de identidad del investigado.

Luego del procedimiento, el detenido fue trasladado al hospital local para el correspondiente examen médico.

Posteriormente quedó alojado en la dependencia policial, donde personal de Policía Científica le realizó un dermotest, una pericia destinada a detectar posibles residuos compatibles con el uso de armas de fuego.

La causa está a cargo del fiscal César Salazar Molina y de la fiscal adjunta Andrea Aguilar, de la Unidad de Abordaje Fiscal de Concarán.

El joven continuará detenido mientras avanzan las medidas de prueba y la Justicia intenta reconstruir las circunstancias del hecho que dio origen a la investigación por tentativa de homicidio.