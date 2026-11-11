Comenzó la modernización del Edificio Administrativo de San Luis con una inversión millonaria

El Gobierno de San Luis anunció el inicio de las obras de modernización del Edificio Administrativo de calle Ayacucho, uno de los principales centros de atención pública de la capital provincial, donde trabajan aproximadamente 1.500 empleados estatales.

El proyecto contempla una renovación integral de las instalaciones, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y la comodidad tanto de los trabajadores como de los vecinos que concurren diariamente a realizar trámites.

Una inversión superior a los $11.500 millones

La primera etapa comprende 8.521 metros cuadrados del sector norte, con un presupuesto oficial de $11.573 millones y un plazo de ejecución previsto de 210 días.

Los trabajos incluyen la renovación de fachadas, accesos, techos, instalaciones eléctricas y sanitarias, desagües pluviales, sistemas contra incendios, redes de datos y climatización.

También se reorganizarán las oficinas y se acondicionarán espacios de espera para mejorar la atención al público.

Los servicios continuarán funcionando

La intervención alcanzará dependencias como el Registro Civil, el Centro de Documentación Rápida, el Registro de la Propiedad, Catastro y otras oficinas provinciales.

Según lo informado por el Gobierno, las reparticiones continuarán atendiendo durante la ejecución de las obras, que se desarrollarán de manera progresiva para reducir las molestias a los usuarios.

La modernización forma parte de un proyecto de mayor alcance que contempla una segunda etapa en el sector sur del edificio, con salida hacia calle Rivadavia.

El objetivo provincial es completar la renovación del complejo entre fines de 2027 y comienzos de 2028, dotándolo de infraestructura adecuada para las próximas décadas.