Poggi anunció 750 nuevas viviendas para San Luis y Villa Mercedes

El gobernador Claudio Poggi anunció este miércoles el inicio de la construcción de 750 nuevas viviendas en las dos ciudades más pobladas de la provincia.

Del total, 450 se levantarán en la ciudad de San Luis y otras 300 en Villa Mercedes, dentro del programa habitacional Tenemos Futuro.

La primera etapa comenzará este miércoles en la capital provincial, mientras que el jueves se pondrá en marcha el frente de obra correspondiente a Villa Mercedes.

En San Luis, Poggi tiene previsto firmar los decretos que habilitarán el inicio de las 450 unidades. Un día después será el turno de las 300 viviendas previstas para Villa Mercedes.

El anuncio también definió el cronograma para avanzar con los futuros adjudicatarios.

Según informó el Gobierno, entre fines de noviembre y principios de diciembre se realizarán los sorteos y la posterior validación de los datos de las familias inscriptas.

Ese proceso permitirá establecer quiénes estarán en condiciones de convertirse en preadjudicatarios, siempre que cumplan con los requisitos previstos por la normativa habitacional.

La Provincia había avanzado en septiembre con el llamado a licitación para estas mismas 750 viviendas, por lo que el inicio de obra marca ahora el paso de la etapa administrativa a la ejecución concreta.

Poggi también puso el foco en el impacto que tendrá la construcción sobre el empleo.

Según señaló, la apertura simultánea de nuevos frentes permitirá sostener y ampliar puestos de trabajo vinculados con la actividad de la construcción.

El anuncio se suma a otras acciones recientes del programa Tenemos Futuro, que durante las últimas semanas incluyó entrega de casas, adjudicaciones y nuevos convenios con municipios de distintos puntos de la provincia.

Con estas 750 unidades, San Luis y Villa Mercedes concentran ahora uno de los mayores frentes habitacionales puestos en marcha por la Provincia durante 2026, con la expectativa de avanzar en paralelo con las obras y el proceso de selección de las familias beneficiarias.