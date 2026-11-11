San Luis realizará este sábado la 18ª Marcha del Orgullo desde Plaza Pringles

La ciudad de San Luis será escenario este sábado de la 18ª Marcha del Orgullo LGBTTTIQANB+, una convocatoria que combinará reivindicaciones, expresiones culturales y actividades abiertas a la comunidad.

La concentración está prevista para las 17 en Plaza Pringles, mientras que la marcha comenzará a las 18 y recorrerá avenida Illia hasta Lafinur para luego regresar al punto de partida.

La edición de este año se realizará bajo el lema “Con Memoria, Orgullo y Rebeldía marchamos por nuestras vidas. Somos Comunidad que resiste”.

Desde la Comisión Organizadora Autoconvocada señalaron que uno de los ejes estará puesto en los episodios de violencia y discriminación contra integrantes del colectivo LGBT+ registrados durante los últimos años.

Nicolás Domínguez, integrante de la organización, mencionó entre los antecedentes recientes el ataque contra mujeres trans ocurrido en los Bosques de Palermo y sostuvo que en San Luis también se registran situaciones de discriminación.

Luego de la movilización, desde las 20 se realizará el Festi-Orgullo en Plaza Pringles.

La propuesta contará con presentaciones de “La Amicha”, Agostina Muñoz, “La Lucero” y un grupo de tango queer, además de un espacio de micrófono abierto para artistas, referentes y participantes.

Durante la jornada también se leerá el documento elaborado para esta 18ª edición de la marcha.

Entre los principales reclamos anunciados aparecen el cumplimiento del cupo laboral trans, mejoras en el acceso a la salud integral y la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI).

La organización planteará además que las políticas de prevención del suicidio incorporen una perspectiva vinculada con la diversidad sexual y de género.

Otro de los puntos volverá a estar centrado en el pedido de justicia frente a los crímenes de odio, travesticidios, transfemicidios y lesbicidios, junto con el rechazo a distintas formas de discriminación y violencia.

Domínguez definió a la marcha como un espacio que combina reclamo y celebración.

“Orgullo de ser, de vivir, de existir, de resistir, de estar. Frente a la vergüenza, frente a la exclusión, acá estamos”, expresó.

La movilización volverá así a ocupar el centro de San Luis por 18° año consecutivo, con una agenda que combina visibilidad pública, reclamos por derechos y actividades culturales.