Perú inauguró una estatua gigante de León XIV para recibirlo tras su visita a la Argentina

Perú se prepara para recibir al papa León XIV con un homenaje monumental. A pocas horas de su llegada desde la Argentina, las autoridades del Callao inauguraron una estatua de 14 metros de altura, considerada la más grande del mundo dedicada al actual jefe de la Iglesia católica.

La escultura fue presentada este lunes 9 de noviembre en una plaza ubicada frente al océano Pacífico, en la provincia portuaria del Callao, próxima a Lima.

La obra representa al Pontífice con su vestimenta papal y los brazos abiertos. Fue construida en apenas 45 días, utilizando fibra de vidrio y otros materiales, con un acabado que imita el mármol blanco.

Un homenaje al Papa que también es peruano

El monumento fue realizado por los artistas Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong, con financiamiento de la entidad Caja Huancayo.

Durante la inauguración, el alcalde del Callao, César Pérez, destacó que la escultura constituye un reconocimiento al vínculo del Pontífice con el pueblo peruano.

Antes de convertirse en Papa, Robert Francis Prevost vivió más de 20 años en Perú, donde desarrolló tareas como misionero y obispo. Además, adquirió la nacionalidad peruana.

Entre 2020 y 2021 se desempeñó como administrador apostólico de la diócesis del Callao, durante la pandemia de coronavirus.

León XIV llegará este miércoles desde la Argentina

El Santo Padre tiene previsto arribar a Perú el miércoles 11 de noviembre, después de finalizar su visita a la Argentina con una misa en Luján.

Su recorrido por territorio peruano se extenderá hasta el 16 de noviembre e incluirá actividades religiosas y encuentros con fieles en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de otras localidades.

También está prevista una visita a una casa de acogida para adultos mayores en el Callao, donde podría pasar frente al monumento inaugurado en su honor.

La estatua se convirtió en uno de los principales símbolos de bienvenida al Pontífice, en un país que lo considera parte de su historia religiosa y que espera una convocatoria multitudinaria durante su visita.