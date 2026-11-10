Tilisarao: detuvieron a un joven por intento de homicidio y secuestraron un rifle

Un joven de 21 años fue detenido en Tilisarao, en el marco de una investigación por tentativa de homicidio simple. La Policía realizó procedimientos en dos viviendas de la localidad y secuestró distintos elementos que serán incorporados a la causa judicial.

El operativo se desarrolló este lunes 9 de noviembre y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Distrito 23ª, con la colaboración del grupo especial COAR Delta.

La medida fue ordenada por el juez de Garantía N° 1, Valentín Fornasari, con intervención de la Unidad de Abordaje Fiscal de Concarán, encabezada por el fiscal César Salazar Molina y la fiscal adjunta Andrea Aguilar.

Secuestraron un rifle y un automóvil

El primer allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Luis Lastra al 830, donde los efectivos encontraron un rifle calibre 16, una mira telescópica, un cartucho sin disparar, un teléfono celular Motorola y un automóvil Volkswagen Gol.

Sin embargo, el sospechoso no se encontraba en el domicilio. Su padre informó a los investigadores que posiblemente estaba en la vivienda de su madre, situada en el extremo norte de Tilisarao.

Con esa información, los policías se trasladaron hasta el segundo inmueble, donde localizaron al joven y concretaron su detención sin que ofreciera resistencia.

Durante una requisa personal también secuestraron otro teléfono celular, prendas de vestir, calzado y un documento de identidad.

Posteriormente, el detenido fue trasladado al hospital local para un examen médico y luego a la dependencia policial, donde personal de Policía Científica le realizó un dermotest, una prueba utilizada para detectar posibles residuos vinculados con disparos de armas de fuego.

El joven permanece detenido a disposición de la Fiscalía de Concarán, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del presunto intento de homicidio.