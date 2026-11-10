La causa Cuadernos cumplió un año de juicio con Cristina Kirchner entre los 85 acusados

El juicio oral por la causa Cuadernos cumplió su primer año y continúa avanzando en los tribunales federales de Comodoro Py, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre los 85 acusados por un presunto sistema de corrupción vinculado a contratos del Estado.

El proceso comenzó el 6 de noviembre de 2025 ante el Tribunal Oral Federal N°7. Según el informe presentado por la fiscal general Fabiana León, hasta el 5 de noviembre de este año se realizaron 51 audiencias en las que declararon 146 testigos, mientras que otros 208 todavía deben prestar testimonio.

La investigación busca determinar la existencia de una presunta asociación ilícita que habría recaudado sobornos de empresarios de los sectores de la construcción, la energía y el transporte, a cambio de adjudicaciones de contratos públicos entre 2003 y 2015.

Cristina Kirchner y otros 84 imputados

Además de la exmandataria, entre los acusados figuran 19 exfuncionarios, 63 empresarios y dos exchoferes.

Entre los principales nombres aparecen el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y Roberto Baratta, quien fue uno de los principales colaboradores de De Vido.

De los 85 imputados, solamente 30 hicieron uso de su derecho a declarar durante el juicio. El resto optó por no hacerlo.

El debate también incluye otras tres investigaciones relacionadas con la causa principal: La Camarita, Corredores Viales y Trenes.

La Fiscalía cree que el juicio podría terminar antes de lo previsto

Pese a la cantidad de testimonios pendientes, la fiscal Fabiana León realizó una evaluación positiva del desarrollo del proceso.

En su informe destacó que las audiencias mantienen un ritmo sostenido, lo que permitiría llegar a la etapa final antes de los plazos inicialmente estimados, aunque todavía no existe una fecha definida para la sentencia.

Durante el debate se incorporaron distintas pruebas, entre ellas los cuadernos originales, fotografías, registros audiovisuales, audios, mensajes de WhatsApp y documentación de organismos estatales.

La causa Cuadernos es considerada por la Fiscalía como una de las investigaciones por presunta corrupción más extensas de la historia judicial argentina.

El próximo desafío será completar las declaraciones de los 208 testigos restantes, antes de avanzar hacia los alegatos y la resolución judicial que determinará la responsabilidad de cada uno de los acusados.