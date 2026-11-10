Atlético de Madrid va por una figura de River y en Núñez piden 15 millones de dólares

El próximo mercado de pases podría traer novedades importantes para River Plate. Atlético de Madrid puso sus ojos en Santiago Beltrán, una de las grandes revelaciones del fútbol argentino durante 2026, y analiza incorporarlo para reforzar su arco.

Según informó el diario español AS, el equipo dirigido por Diego Simeone considera al joven arquero como una alternativa para reemplazar a futuro a Jan Oblak, quien tiene 33 años y contrato con el conjunto madrileño hasta 2028.

El interés europeo creció a partir de las destacadas actuaciones de Beltrán durante la temporada, que incluso le permitieron ganarse un lugar en las convocatorias de Lionel Scaloni para la Selección argentina.

River fijó el precio y busca asegurar su continuidad

La dirigencia de Núñez estableció una cotización de 15 millones de dólares por el pase del arquero, aunque hasta el momento no recibió ninguna oferta formal.

Atlético de Madrid no es el único interesado. Fiorentina también sigue de cerca al futbolista y ya habría consultado condiciones para una posible transferencia. Aston Villa, de Inglaterra, completa la lista de clubes que analizan su incorporación.

Ante este escenario, River comenzó a trabajar para asegurar la continuidad de Beltrán. Su contrato actual vence en diciembre de 2027 y la intención es extenderlo hasta fines de 2030, con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

Beltrán, con la Selección argentina

Mientras crecen los rumores sobre su futuro, el arquero atraviesa un momento destacado en su carrera.

Actualmente integra la convocatoria de la Selección argentina para los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica. La lesión de Emiliano Martínez podría abrirle una oportunidad, aunque deberá competir por el puesto con Juan Musso y Gerónimo Rulli.

Una vez finalizada la fecha FIFA, Beltrán regresará a River para disputar los playoffs del Torneo Clausura, donde el equipo buscará conquistar el título y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Por ahora, no existe una negociación formal con Atlético de Madrid, pero el interés de varios clubes europeos anticipa que el futuro del arquero podría convertirse en uno de los temas centrales del próximo mercado de pases.