Presos de Devoto le contaron al papa León XIV cómo la fe cambió sus vidas

La visita del papa León XIV a la cárcel de Villa Devoto tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando tres internos tomaron la palabra para contar sus historias personales y explicar cómo la fe modificó la manera en que atraviesan la privación de la libertad.

Cristian, Maximiliano y Reynaldo hablaron ante el Pontífice sobre adicciones, vínculos familiares quebrados, arrepentimiento y la posibilidad de reconstruir sus vidas una vez que recuperen la libertad.

Los tres coincidieron en que el acercamiento a la capilla del penal y el acompañamiento de la Pastoral Carcelaria fueron determinantes para comenzar ese proceso.

Cristian tiene 29 años y está detenido desde 2025. Según relató, antes de ingresar a prisión vivía en situación de calle y atravesaba problemas de consumo que terminaron alejándolo de su familia y de su trabajo.

Recordó que durante las primeras noches detenido comenzó a preguntarse por las decisiones que había tomado y por los consejos de su madre que, según reconoció, había ignorado.

El cambio, contó, comenzó cuando decidió acercarse a la capilla.

“Allí sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba”, expresó.

Próximo a recuperar la libertad, dijo que quiere conseguir trabajo, tener una vivienda, mantener su vínculo con la Iglesia y formar una familia.

“Siempre hay una salida y Dios escucha”, sostuvo al hablar sobre las adicciones.

Maximiliano atravesó una experiencia similar. Contó que el consumo de drogas y alcohol lo llevó a distanciarse de sus hijas y a perder momentos importantes de sus vidas.

La detención, señaló, lo obligó a revisar ese recorrido.

En la capilla recuperó recuerdos de su infancia relacionados con la Iglesia y aseguró que ese reencuentro con la fe le permitió volver a proyectar un futuro fuera del penal.

“Quiero volver a Dios y demostrarles a mis hijas que su papá puede cambiar”, expresó.

Su objetivo, dijo, es recuperar la libertad, trabajar y reconstruir el vínculo con su familia.

El tercer testimonio fue el de Reynaldo, quien destacó especialmente el acompañamiento recibido de la Pastoral Carcelaria y de los voluntarios que trabajan dentro del establecimiento.

“Una nueva vida es posible”, afirmó ante León XIV.

Para el interno, el proceso espiritual le permitió recuperar un sentido de pertenencia y comenzar a pensar en su vida más allá de los errores que lo llevaron a prisión.

La ceremonia se desarrolló en la capilla del penal de Villa Devoto.

Después de escuchar cada uno de los relatos, León XIV se acercó a los internos y los abrazó, en uno de los pasajes más personales de su visita al establecimiento penitenciario.

Los testimonios pusieron el foco en una cuestión que atravesó todo el encuentro: la posibilidad de reconstrucción personal dentro de la cárcel y el desafío que tendrán los detenidos al recuperar la libertad, especialmente para recomponer vínculos familiares, alejarse de las adicciones y volver a insertarse laboralmente.