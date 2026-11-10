Alerta por la pobreza en Argentina: casi 3,4 millones de personas más en un año

La pobreza habría vuelto a crecer en Argentina y alcanzado a 16,2 millones de personas durante el tercer trimestre de 2026, según un informe de la consultora ExQuanti, elaborado a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

El estudio reveló que casi 3,4 millones de argentinos se habrían sumado a la pobreza en apenas un año, en comparación con el mismo período de 2025. El dato refleja un cambio de tendencia después de la reducción que había experimentado el indicador durante los meses anteriores.

La estimación también supera el último registro oficial del INDEC, correspondiente al primer semestre de 2026, cuando se contabilizaron aproximadamente 15,4 millones de personas en situación de pobreza en todo el país.

Advierten por un mayor deterioro durante 2027

Desde ExQuanti señalaron que la evolución de los indicadores sociales genera preocupación y advirtieron que, de mantenerse el ritmo actual, la pobreza podría terminar el mandato del presidente Javier Milei en niveles superiores a los registrados durante la pandemia.

La proyección constituye un escenario estimado por la consultora y no una medición oficial ni un resultado inevitable.

El informe se conoció en medio de la visita del papa León XIV a la Argentina, quien puso especial énfasis en la necesidad de acompañar a los sectores más vulnerables y atender las dificultades sociales.

Los resultados vuelven a instalar el debate sobre el poder adquisitivo de las familias, los ingresos y el costo de vida, en un contexto en el que millones de argentinos enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

El principal dato de alerta es la interrupción de la tendencia descendente de la pobreza, que, según las estimaciones privadas, volvió a crecer durante el último año y plantea nuevos desafíos económicos y sociales para 2027.