León XIV llegó a Córdoba para celebrar una misa multitudinaria y reunirse con los fieles

Córdoba recibió este martes al papa León XIV, en uno de los momentos más esperados de su histórica visita a la Argentina. La provincia será escenario de una misa multitudinaria y distintas actividades pastorales que convocarán a fieles de todo el país.

La llegada del Santo Padre genera una enorme expectativa, especialmente entre quienes viajarán desde provincias vecinas para participar de las celebraciones. Las autoridades provinciales y municipales organizaron un operativo especial para facilitar el ingreso de los peregrinos y garantizar la seguridad durante toda la jornada.

La agenda del Papa en Córdoba

León XIV arribó a las 9:00 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, donde fue recibido por el gobernador Martín Llaryora y autoridades locales.

Pasadas las 10:00 encabezará la Santa Misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Los organizadores estiman una convocatoria de entre 700.000 y 800.000 fieles, por lo que será una de las celebraciones más multitudinarias de su visita al país.

Tras la misa, el Pontífice mantendrá un encuentro privado con 20 cordobeses seleccionados por la Iglesia local, entre ellos referentes de comedores comunitarios y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social.