VISITA PAPAL
León XIV llegó a Córdoba para celebrar una misa multitudinaria y reunirse con los fieles
Córdoba recibió este martes al papa León XIV, en uno de los momentos más esperados de su histórica visita a la Argentina. La provincia será escenario de una misa multitudinaria y distintas actividades pastorales que convocarán a fieles de todo el país.
La llegada del Santo Padre genera una enorme expectativa, especialmente entre quienes viajarán desde provincias vecinas para participar de las celebraciones. Las autoridades provinciales y municipales organizaron un operativo especial para facilitar el ingreso de los peregrinos y garantizar la seguridad durante toda la jornada.
La agenda del Papa en Córdoba
León XIV arribó a las 9:00 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, donde fue recibido por el gobernador Martín Llaryora y autoridades locales.
Pasadas las 10:00 encabezará la Santa Misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Los organizadores estiman una convocatoria de entre 700.000 y 800.000 fieles, por lo que será una de las celebraciones más multitudinarias de su visita al país.
Tras la misa, el Pontífice mantendrá un encuentro privado con 20 cordobeses seleccionados por la Iglesia local, entre ellos referentes de comedores comunitarios y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social.
Cerca de las 11:45 comenzará su recorrido hacia el centro de Córdoba, donde saludará a los fieles desde el papamóvil y posteriormente desde uno de los balcones del Arzobispado.
La última actividad institucional está prevista para las 15:15 en la Catedral, donde mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia. Finalmente, a las 16:55 partirá nuevamente hacia Buenos Aires.
Cortes de tránsito y transporte gratuito
La visita movilizó un amplio operativo de seguridad, con más de 350 cortes de tránsito distribuidos entre los alrededores de FAdeA y el centro de la capital cordobesa.
Las restricciones comenzaron el lunes y se intensificarán este martes desde las 7:00, cuando quedará cerrado al tránsito vehicular el corredor por el que se desplazará el Pontífice.
El transporte urbano será gratuito, mientras que los asistentes deberán prever caminatas para acceder a los sectores habilitados. Las autoridades recomendaron llegar con anticipación y consultar los recorridos oficiales.
La visita de León XIV representa un acontecimiento histórico para Córdoba y también para los fieles de provincias vecinas, como San Luis, que tendrán la oportunidad de participar de una celebración papal después de casi cuatro décadas sin una visita de estas características a la Argentina.