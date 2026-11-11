La Fiscalía presenta sus alegatos en el juicio contra Pity Álvarez

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez entra en su tramo decisivo con los alegatos de la Fiscalía, que este miércoles presenta su posición final ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

El músico está siendo juzgado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, y la expectativa está puesta en el monto de pena que solicitará el fiscal general Sandro Abraldes.

Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal no anticipó públicamente cuál será su pedido.

La semana pasada fue el turno de la querella, representada por el abogado Fabián Améndola, quien solicitó una condena de 11 años y 2 meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El planteo fue realizado ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

La querella pidió además que una eventual condena pueda cumplirse bajo la modalidad de arresto domiciliario y planteó la posibilidad de que Álvarez realice salidas laborales con el objetivo de contribuir a una reparación económica para los damnificados.

La próxima audiencia está prevista para el viernes 13 de noviembre, cuando será el turno de la defensa.

Según se anticipó, los abogados del músico volverán a poner el foco en los planteos de nulidad formulados durante el debate y buscarán cuestionar parte de la prueba incorporada al expediente.

Con los alegatos de la Fiscalía y la defensa, el proceso quedará prácticamente en condiciones de avanzar hacia la última etapa antes del veredicto.

La resolución del tribunal deberá definir la responsabilidad penal de Álvarez y, en caso de condena, el monto y la modalidad de cumplimiento de la pena.