Aumentan los trámites del DNI y el pasaporte: cuánto costará cada uno

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en los costos para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino. La actualización fue dispuesta por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y contempla incrementos de hasta el 100%, según la modalidad elegida.

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante distintas disposiciones que modifican el esquema de aranceles. Los nuevos valores comenzarán a aplicarse el 21 de noviembre y alcanzarán tanto a los trámites regulares como a las modalidades exprés y de resolución inmediata.

En el caso del pasaporte, el incremento será del 30%, mientras que el DNI regular pasará de $10.000 a $20.000, lo que representa una suba del 100%.

Cuánto costará tramitar el pasaporte

A través de la Disposición 759/2026, el RENAPER estableció un nuevo esquema de tarifas basado en las Unidades Arancelarias Documentales (UAD). Cada unidad tendrá un valor de $1.000 y servirá como referencia para calcular los distintos trámites.

Con la actualización, los precios quedarán establecidos de la siguiente manera:

Pasaporte ordinario: $130.000.

Pasaporte exprés: $260.000.

Pasaporte de resolución inmediata: $429.000.

Pasaporte excepcional para extranjeros: $130.000.

Documentos de viaje para personas apátridas o refugiadas: $130.000.

El pasaporte ordinario pasará de $100.000 a $130.000. En tanto, quienes necesiten una entrega más rápida deberán afrontar costos considerablemente superiores.

Los nuevos precios del DNI

Por otra parte, la Resolución 151/2026 estableció un nuevo cuadro tarifario para el Documento Nacional de Identidad, con aumentos que llegan al 100% en algunas modalidades.

Los valores serán:

DNI regular: $20.000.

DNI exprés: $52.000.

DNI al instante: $114.000.

DNI para extranjeros: $40.000.

La actualización también se enmarca en el proceso de modernización tecnológica y de implementación del nuevo documento electrónico.

Quiénes podrán tramitar el DNI gratis

Otro de los cambios importantes está relacionado con el acceso a la gratuidad del DNI. Mediante la Disposición 755/2026, el organismo estableció un nuevo procedimiento para determinar qué personas pueden quedar exentas del pago por razones socioeconómicas.

El sistema contempla dos alternativas. La primera consiste en una aprobación automática mediante el cruce de información entre el RENAPER y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

Cuando la evaluación automática no habilite el beneficio, los interesados podrán presentar una solicitud voluntaria acompañada de un Certificado de Gratuidad.

Este documento deberá estar firmado por licenciados en Trabajo Social o profesionales de disciplinas afines que trabajen en instituciones asistenciales. Además, tendrá que estar dirigido a la Dirección Nacional del RENAPER y contar con una antigüedad inferior a 30 días.

La reglamentación también establece que contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no garantiza automáticamente la gratuidad. En esos casos, también será necesario acreditar la falta de recursos económicos.

De esta manera, el Gobierno modificó tanto los costos de la documentación personal como las condiciones para acceder a su emisión gratuita, en un esquema que comenzará a implementarse durante noviembre.