La ONU postergó para 2027 el pedido de Cristina Kirchner para revisar su condena

El reclamo de Cristina Fernández de Kirchner ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sufrió una nueva demora. El Comité de Derechos Humanos finalizó sus sesiones ordinarias de 2026 sin tratar la presentación de la exmandataria, quien busca revertir los efectos de su condena en la causa Vialidad y recuperar la posibilidad de ejercer cargos públicos.

De esta manera, el planteo deberá esperar hasta marzo de 2027, cuando el organismo internacional retome sus reuniones. La postergación representa un obstáculo para la estrategia judicial y política de la expresidenta, que mantiene sus aspiraciones de volver a competir electoralmente.

La presentación fue realizada por sus abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego. La defensa cuestionó distintos aspectos del proceso judicial y sostuvo que durante el desarrollo de la causa se vulneraron garantías contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Qué pidió Cristina Kirchner ante la ONU

Los representantes legales de la expresidenta presentaron un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos con el objetivo de cuestionar la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Además, solicitaron tres medidas cautelares: suspender los efectos de la inhabilitación política, revisar las condiciones de la prisión domiciliaria y plantear modificaciones vinculadas con la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La principal expectativa de la defensa está puesta en conseguir una medida que permita suspender temporalmente la prohibición de ejercer cargos públicos. Ese escenario podría modificar las posibilidades electorales de Cristina Kirchner de cara a 2027.

Por qué se demoró la resolución

El Comité de Derechos Humanos de la ONU debe analizar primero si la presentación cumple con los requisitos necesarios para ser admitida. Posteriormente, el procedimiento contempla el traslado del reclamo al Estado argentino para que presente sus observaciones y una nueva respuesta de la defensa.

El organismo ya había advertido que, debido al volumen de expedientes pendientes, una resolución sobre la admisibilidad y el fondo del caso puede demorar varios años.

Sin embargo, las medidas cautelares solicitadas tienen un tratamiento diferente y podrían ser evaluadas antes de que exista una resolución definitiva sobre el expediente.

La situación judicial de la expresidenta

Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario y tiene una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras haber sido condenada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa Vialidad.

La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que la defensa recurrió a un organismo internacional para intentar cuestionar sus efectos.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU no funciona como una instancia de apelación capaz de anular directamente una sentencia argentina. Sin embargo, un eventual pronunciamiento favorable podría abrir una nueva discusión jurídica sobre las consecuencias de la condena.

Por ahora, la expresidenta deberá esperar hasta el próximo año para conocer si su reclamo avanza dentro del organismo internacional.