Irán declaró terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas en respuesta a Milei

El Gobierno de Irán declaró este miércoles a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas, en una nueva escalada de tensión diplomática con la administración de Javier Milei. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní y responde a una medida adoptada por la Argentina a fines de marzo de este año.

La resolución de Teherán alcanza específicamente a esas dos fuerzas militares y no incluye al Ejército. Según explicó la diplomacia iraní, la determinación se fundamenta en el principio de reciprocidad y en una legislación nacional aprobada en 2019, que establece medidas contra los países que respalden la designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista.

En su comunicado, el Ministerio de Exteriores calificó la decisión argentina como un acto hostil y contrario a los principios del derecho internacional. Además, lanzó una advertencia directa al Gobierno nacional: sostuvo que la Argentina será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta medida, aunque no precisó qué acciones podría adoptar.

El antecedente que originó la represalia

El conflicto tiene como antecedente la decisión del presidente Javier Milei de incorporar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán al registro argentino de organizaciones terroristas, anunciada el 31 de marzo.

La medida habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas contra esa estructura militar iraní. Desde el Gobierno argentino justificaron la decisión en informes sobre sus actividades internacionales y sus presuntos vínculos con organizaciones responsables de atentados terroristas.

En particular, la administración nacional volvió a señalar la responsabilidad atribuida a Irán y a Hezbollah por los ataques contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y la sede de la AMIA, en 1994. El atentado contra la mutual judía provocó 85 muertes y continúa siendo uno de los episodios más graves de la historia argentina reciente.

La Guardia Revolucionaria es una fuerza militar de élite que responde directamente al liderazgo político y religioso iraní. Además de su función de defensa del régimen, posee una importante influencia en distintos sectores económicos del país.

Un conflicto que también alcanza al Reino Unido

La decisión contra las fuerzas argentinas tiene un antecedente inmediato. A comienzos de noviembre, Irán también declaró organizaciones terroristas a la Armada Real y a la Fuerza Aérea del Reino Unido, mientras que calificó al servicio de inteligencia exterior británico, MI6, como un grupo hostil.

En ambos casos, Teherán recurrió al argumento de la reciprocidad para justificar sus decisiones frente a las medidas adoptadas por otros gobiernos contra sus estructuras militares.

La nueva declaración profundiza el deterioro de la relación entre Buenos Aires y Teherán, en un contexto internacional atravesado por el conflicto en Medio Oriente y el alineamiento del Gobierno argentino con Estados Unidos e Israel.

Por el momento, las autoridades iraníes no detallaron qué consecuencias concretas tendrá la designación ni anunciaron medidas adicionales. La advertencia, sin embargo, introduce un nuevo elemento de tensión en la relación bilateral.