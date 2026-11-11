Paul McCartney y Ringo Starr volverán a tocar juntos en un show benéfico en Las Vegas

Paul McCartney y Ringo Starr volverán a compartir un escenario en uno de los encuentros musicales más esperados por los fanáticos de The Beatles.

La presentación será el viernes 29 de enero de 2027 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, durante la décima edición de VetsAid, el festival benéfico creado por Joe Walsh, guitarrista de Eagles.

La organización confirmó que McCartney y Starr serán invitados especiales de Walsh dentro de un “super-set” que también contará con otras figuras todavía no anunciadas.

El festival tendrá además presentaciones completas de The Killers, The War on Drugs, St. Vincent y Lucius.

VetsAid fue creado en 2017 y destina lo recaudado a organizaciones que trabajan con veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y sus familias. En esta edición, los fondos serán dirigidos a entidades que prestan servicios en Nevada.

El concierto comenzará a las 18, hora de Las Vegas, y tendrá una duración aproximada de cinco horas. Las puertas del estadio abrirán a las 16:30.

La reunión de McCartney y Starr adquiere un significado especial por tratarse de los dos integrantes sobrevivientes de The Beatles.

La última vez que ambos habían tocado juntos públicamente fue en diciembre de 2024, cuando Ringo apareció como invitado durante el cierre de la gira Got Back de McCartney en el O2 Arena de Londres.

En aquella oportunidad interpretaron juntos clásicos como “Helter Skelter” y “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.

La relación musical entre ambos continuó además a través de distintas colaboraciones realizadas después de la separación de The Beatles, aunque sus apariciones conjuntas sobre un escenario siguen siendo excepcionales.

Para esta nueva presentación, Walsh anticipó además la presencia de otros invitados sorpresa, por lo que la formación definitiva podría ampliarse durante las próximas semanas.

Las entradas saldrán a la venta general el viernes 13 de noviembre y los precios comenzarán en 200 dólares, sin incluir impuestos ni cargos adicionales.

El encuentro en Las Vegas se perfila así como uno de los grandes acontecimientos musicales de comienzos de 2027, con McCartney y Starr nuevamente reunidos frente al público y dentro de un festival con fines solidarios.