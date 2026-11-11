Estudiantes e Independiente Rivadavia definen la Supercopa Argentina con un premio extra

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este jueves 12 de noviembre por la Supercopa Argentina, en una final que pondrá en juego un nuevo título del fútbol nacional y tendrá un incentivo adicional: el campeón clasificará a la primera edición de la Recopa de Campeones, prevista para 2027.

El encuentro se disputará en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. El conjunto platense consiguió su lugar tras ganar el Trofeo de Campeones 2025, mientras que el equipo mendocino accedió a la definición luego de consagrarse en la Copa Argentina de ese mismo año.

Para ambos será una oportunidad de sumar una nueva conquista a sus vitrinas. Estudiantes buscará ratificar su protagonismo en las competencias nacionales, mientras que Independiente Rivadavia intentará prolongar uno de los momentos más importantes de su historia, luego de haber conseguido su primer título oficial de alcance nacional.

Pero la final también tendrá una recompensa que trasciende el trofeo en disputa. El vencedor se asegurará un lugar en la Recopa de Campeones, el nuevo certamen que la Asociación del Fútbol Argentino incorporará a su calendario a partir de 2027.

La competencia reunirá a los ganadores de tres torneos: la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Copa Argentina. Rosario Central ya tiene asegurada una de las plazas por haber conquistado la Supercopa Internacional, mientras que el tercer participante surgirá de la Copa Argentina.

Cómo será la nueva competencia

La Recopa de Campeones se disputará bajo un formato triangular, con tres partidos entre los campeones de las distintas copas nacionales. El sistema contempla que el ganador de la Supercopa Argentina y el de la Supercopa Internacional se enfrenten en el primer encuentro.

Después, el vencedor de la Copa Argentina jugará contra el equipo que haya perdido ese partido inicial y, finalmente, se medirá con el ganador del primer cruce.

El reglamento también establece un sistema de puntuación particular: los triunfos en los 90 minutos otorgarán tres puntos, mientras que las victorias por penales sumarán dos unidades. El equipo derrotado en la definición desde los doce pasos recibirá un punto.

Así, Estudiantes e Independiente Rivadavia tendrán este viernes un objetivo inmediato: quedarse con la Supercopa Argentina. Pero quien consiga levantar el trofeo también dará un paso hacia una nueva competencia que reunirá a los campeones del fútbol nacional.