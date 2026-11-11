León XIV despide su visita a la Argentina con una misa multitudinaria en Luján

El papa León XIV cierra este miércoles su visita apostólica a la Argentina con una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. En su última celebración religiosa en suelo argentino, el Santo Padre convocó a los fieles a construir puentes de caridad y solidaridad, especialmente con quienes atraviesan situaciones difíciles.

“Argentina, levántate y camina” fue el mensaje que marcó esta última jornada del Pontífice en el país. Durante su homilía, advirtió que muchas personas y familias pueden estar viviendo momentos de calvario a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares.

Frente a ese escenario, León XIV propuso fortalecer los vínculos comunitarios y asumir procesos de perdón para construir un futuro diferente, “donde sea el amor el que tenga la última palabra”. También invitó a reconocer las dificultades de quienes necesitan acompañamiento y a responder con gestos concretos de solidaridad.

La celebración reunió a una multitud de fieles en la Plaza Belgrano, frente al principal santuario mariano del país. El Papa llegó a Luján después de visitar la cárcel de Villa Devoto, donde mantuvo un encuentro con personas privadas de su libertad y escuchó distintos testimonios.

Para esta última misa, León XIV vistió una casulla celeste y blanca, en una referencia a los colores nacionales y a la advocación de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. La ceremonia contó con la participación de artistas y expresiones culturales que acompañaron el encuentro religioso.

La visita al santuario tiene un significado especial para la comunidad católica argentina. Luján es uno de los principales centros de peregrinación del país y un lugar de referencia para millones de fieles que cada año llegan para expresar su devoción a la Virgen.

La jornada también representa el cierre de una agenda que llevó al Pontífice por distintos puntos del territorio nacional. Durante su estadía visitó Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con encuentros dedicados a las familias, las personas con discapacidad, los trabajadores, los jóvenes y los sectores más vulnerables.

Rumbo a Perú

Tras la misa, León XIV se trasladará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de despedida junto al presidente Javier Milei y otras autoridades nacionales. Está previsto que el vuelo parta alrededor de las 14:00 rumbo a Lima, Perú, para continuar la última etapa de su gira sudamericana.

La despedida en Luján deja como mensaje central una convocatoria a mirar las necesidades de los demás y a fortalecer la solidaridad. En el cierre de su paso por la Argentina, el Papa volvió a poner en el centro de su prédica a quienes sufren la pobreza, la falta de oportunidades y distintas formas de exclusión.