Poggi anunció obras de agua, salud e infraestructura para transformar Suyuque

El gobernador Claudio Poggi anunció un conjunto de obras destinadas a mejorar los servicios y acompañar el crecimiento de Suyuque. Las medidas surgieron de una reunión con la delegada organizadora del municipio, Valeria Lange, y funcionarios provinciales.

La principal prioridad será mejorar el abastecimiento de agua, una de las mayores dificultades que enfrentan los vecinos. Para ello, el Gobierno pondrá en marcha cuatro obras hídricas que contemplan la instalación de nueve kilómetros de cañerías y la construcción de un nuevo azud para aumentar la captación y distribución.

Las intervenciones buscarán reforzar especialmente el suministro en los sectores que actualmente dependen del reparto mediante camiones, ante la proximidad del verano.

Un nuevo centro de salud y sede municipal

El plan también incluye la renovación y ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Suyuque, una mejora solicitada por los habitantes de la localidad.

Además, se construirá una nueva sede municipal para reemplazar las actuales instalaciones, que funcionan en un galpón de Vialidad Provincial y no cuentan con las condiciones adecuadas para la atención al público.

Estas obras forman parte de un programa de intervenciones previsto para los próximos seis meses.

Un plan quinquenal para ordenar el crecimiento

Poggi adelantó que, a mediados de 2027, el municipio presentará un plan quinquenal de desarrollo territorial, urbanístico y de infraestructura, con el objetivo de organizar su expansión.

Lange explicó que, durante el primer año de funcionamiento municipal, se avanzó en la renovación de caminos, la apertura de picadas cortafuego y la puesta en marcha de la recolección de residuos.

Según el último relevamiento de la Dirección de Estadística y Censos, Suyuque cuenta con 1.133 viviendas y 1.698 habitantes permanentes, cifras que reflejan la necesidad de ampliar los servicios básicos y planificar su crecimiento.

Con estas medidas, el Gobierno provincial busca consolidar la organización del municipio y dar respuesta a demandas históricas de sus vecinos.