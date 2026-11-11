Poggi e Hissa firmaron un nuevo acuerdo para pavimentar calles y mejorar la ciudad

El gobernador Claudio Poggi y el intendente Gastón Hissa encabezaron este miércoles la firma del quinto convenio del programa ‘Construyendo con tu Pueblo’, que permitirá ejecutar nuevas obras de infraestructura en la ciudad de San Luis.

El acuerdo fue rubricado por Hissa y el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, durante un acto realizado en el Salón de las Mujeres de la Municipalidad.

La nueva etapa establece un esquema de financiamiento en el que el Gobierno provincial aportará el 70% de los recursos y el Municipio el 30%, destinados a proyectos definidos por la gestión municipal.

Pavimentación y obras hídricas

Entre las principales intervenciones se encuentra la pavimentación de 28 cuadras que actualmente son de tierra, en sectores como los barrios 400 Sur, 208 Viviendas, Barrancas Coloradas y El Faro 1.

También continuarán los trabajos de repavimentación en calles de alto tránsito y distintos barrios de la capital.

El convenio incluye una obra hidráulica en la zona sur, donde se reacondicionará y canalizará un sector para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos.

Durante el acto, Hissa destacó que el trabajo conjunto permitió alcanzar el 100% de cobertura de alumbrado público con tecnología LED en la ciudad.

Poggi destacó que se alcanzarán 800 cuadras intervenidas

El Gobernador aseguró que, al sumar los distintos convenios, los recursos municipales y las obras sobre la avenida Santos Ortiz, la ciudad alcanzará las 800 cuadras pavimentadas o repavimentadas.

Además, anunció el inicio de la construcción de otras 450 viviendas en la capital y adelantó que se adjudicará la puesta en valor de un edificio ubicado sobre calle Ayacucho.

Poggi destacó la importancia de sostener la coordinación entre Provincia y Municipio para mejorar los servicios y dinamizar la economía local mediante la obra pública.

Por su parte, Amondarain señaló que las inversiones también permitirán generar empleo y fortalecer la actividad de empresas y proveedores sanluiseños.

El nuevo convenio busca avanzar en la eliminación de calles de tierra, mejorar la circulación y reforzar la infraestructura urbana, con intervenciones destinadas a distintos sectores de la capital.