VISITA PAPAL
“Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”
Tras cuatro días de una histórica visita, el Pontífice agradeció el cariño recibido y recordó a Francisco. Antes de partir hacia Perú, aseguró que se sintió como en casa y sorprendió con una declaración que despertó una ovación entre los fieles.
El papa León XIV cerró este miércoles su histórica visita a la Argentina con un emotivo mensaje que reflejó el vínculo que construyó con el pueblo argentino durante su estadía.
“Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, expresó el Santo Padre, en referencia a Francisco y al afecto que recibió durante su recorrido por el país.
La frase fue pronunciada durante su despedida en Luján y posteriormente compartida a través de su cuenta oficial de X, donde agradeció a los argentinos por haberlo recibido con tanto cariño.
Un emotivo recuerdo del papa Francisco
En su mensaje, León XIV destacó especialmente que la Argentina es la tierra natal de su antecesor, el papa Francisco, y manifestó su gratitud por los momentos vividos.
El Pontífice también recordó a la Virgen de Luján y pidió mantener la unidad a través de la fe y la oración.
“¡Hasta siempre mi querida Argentina!”, expresó al finalizar su mensaje, que rápidamente tuvo repercusión en las redes sociales y entre los fieles que acompañaron su visita.
El cierre de una visita histórica
Durante cuatro días, León XIV encabezó celebraciones religiosas y encuentros multitudinarios en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
Su última misa se desarrolló frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde una multitud se reunió para despedirlo.
Tras concluir sus actividades, el Santo Padre partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Perú, donde continuará su gira apostólica por Sudamérica.
La despedida dejó una de las frases más recordadas de su paso por la Argentina, al expresar públicamente que considera al país como una segunda patria espiritual.