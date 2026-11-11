Tras cuatro días de una histórica visita, el Pontífice agradeció el cariño recibido y recordó a Francisco. Antes de partir hacia Perú, aseguró que se sintió como en casa y sorprendió con una declaración que despertó una ovación entre los fieles.

El papa León XIV cerró este miércoles su histórica visita a la Argentina con un emotivo mensaje que reflejó el vínculo que construyó con el pueblo argentino durante su estadía.

“Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, expresó el Santo Padre, en referencia a Francisco y al afecto que recibió durante su recorrido por el país.

La frase fue pronunciada durante su despedida en Luján y posteriormente compartida a través de su cuenta oficial de X, donde agradeció a los argentinos por haberlo recibido con tanto cariño.