Cerró Black & Decker en Justo Daract y Poggi respaldó a los 61 trabajadores despedidos

El gobernador Claudio Poggi se pronunció este jueves sobre el cierre de la planta de Stanley Black & Decker en Justo Daract, una decisión empresarial que dejó 61 trabajadores despedidos y generó preocupación por el impacto laboral en la localidad.

Durante una rueda de prensa, el mandatario provincial aseguró que el Gobierno acompañará a los empleados afectados y reclamó que la empresa cumpla con todas sus obligaciones laborales.

“Los trabajadores no están solos, estamos al lado de ellos”, afirmó Poggi al referirse a la situación que atraviesan las familias perjudicadas por el cierre.

Audiencia de conciliación por las indemnizaciones

El Gobernador confirmó que este jueves se desarrolla una audiencia de conciliación en San Luis para abordar la situación de los trabajadores y avanzar en un acuerdo sobre las indemnizaciones.

“Es una corporación internacional que se va del país, que ya tomó la decisión. Queremos que sea justa la retribución y la indemnización, no menos de la que corresponde”, sostuvo.

La multinacional había anunciado a principios de noviembre el cierre definitivo de sus operaciones industriales en la provincia, una medida que alcanzó a los 61 empleados de la planta de Justo Daract.

Poggi remarcó que el Ejecutivo provincial mantiene una postura de acompañamiento a los trabajadores durante el proceso de conciliación.

“Estamos con mucha empatía con los trabajadores y no van a estar solos. Vamos a estar al lado de ellos”, reiteró.

El cierre de la fábrica representa un golpe para la actividad industrial y el empleo de Justo Daract, mientras los trabajadores esperan una resolución que garantice el reconocimiento de sus derechos laborales.