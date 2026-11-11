La visita del Papa arrasó en redes y la carpa VIP desató una ola de críticas

La visita del papa León XIV a la Argentina generó 1.385.000 publicaciones en español entre el 8 y el 11 de noviembre y movilizó a unos 852 mil usuarios únicos, según un estudio elaborado por Enter Comunicación.

El relevamiento estimó además un alcance potencial de 75 millones de impresiones y analizó los principales momentos de la visita, las figuras políticas involucradas y las controversias que dominaron la conversación digital.

La agenda del Pontífice incluyó encuentros con el presidente Javier Milei y dirigentes políticos, religiosos y sociales, además de actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Entre los dirigentes analizados, Milei concentró por amplia diferencia la mayor cantidad de menciones.

El Presidente reunió más de 234 mil publicaciones vinculadas con la visita papal. De acuerdo con el análisis de Enter Comunicación, el 53% tuvo sentimiento negativo, el 21,5% positivo y el 25,5% fue neutral.

Las menciones positivas estuvieron vinculadas principalmente con la difusión de los actos oficiales, el operativo institucional y las coincidencias que algunos usuarios encontraron entre sectores libertarios y conceptos expresados por León XIV sobre la familia, el aborto, la corrupción y el valor del trabajo.

Las críticas fueron por otro camino.

Parte de la conversación tomó las referencias del Papa a los jubilados, la pobreza y la concentración de la riqueza para cuestionar al Gobierno. También reaparecieron viejas declaraciones de Milei sobre la figura papal y críticas por cuestiones protocolares durante la visita.

La carpa VIP concentró la polémica

El punto más conflictivo del relevamiento apareció alrededor de la denominada “carpa VIP”.

Solo el 10 de noviembre, el tema generó 69.799 menciones y participaron de la conversación más de 40 mil usuarios.

El rechazo fue ampliamente mayoritario: el 81,7% de las publicaciones analizadas fueron negativas, frente a un 16,5% neutral y apenas un 1,9% favorable.

La discusión rápidamente se trasladó al terreno político.

El 45,4% de las menciones analizadas estuvo relacionado con la atribución de responsabilidades entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la organización, financiamiento o autorización del sector.

El catering y las comodidades de la carpa aparecieron en el 32,4% de la conversación, mientras que el 31,4% de las publicaciones vinculó el episodio con la desigualdad y los privilegios frente al público general.

También hubo cuestionamientos por la presencia de famosos e influencers y por el posible uso de recursos públicos.

Una de cada cuatro menciones relacionó el episodio con gasto estatal, contrataciones y expresiones asociadas a “la casta” y “con la nuestra”. El 17,2% planteó además una contradicción entre la existencia de un espacio VIP y el mensaje de humildad asociado a la celebración religiosa.

Entre las publicaciones que asignaron responsabilidades de manera explícita, el Gobierno nacional, Milei y funcionarios nacionales aparecieron en el 64,3% de los señalamientos. Jorge Macri y el Gobierno porteño fueron mencionados en el 58,1%.

Los porcentajes se superponen porque numerosas publicaciones responsabilizaron a ambas administraciones.

Milei, Jorge Macri, Kicillof y Llaryora

La diferencia en el volumen de conversación entre los dirigentes fue marcada.

Mientras Milei superó las 234 mil menciones, Axel Kicillof registró más de 23 mil, Jorge Macri unas 25 mil y Martín Llaryora alrededor de 6.300.

En el caso del jefe de Gobierno porteño, la polémica por el sector VIP explicó el 86% de las menciones negativas registradas por el estudio.

Para Llaryora, en cambio, las principales críticas estuvieron relacionadas con el transporte, la organización de los accesos y los inconvenientes registrados durante la desconcentración de la celebración realizada en Córdoba.

La visita terminó el 11 de noviembre con otro número fuerte en las redes.

El mensaje de despedida publicado por León XIV desde su cuenta oficial alcanzó 1,2 millones de visualizaciones, 146 mil “me gusta” y 26 mil republicaciones. El post estuvo centrado en el agradecimiento al pueblo argentino y en un homenaje al papa Francisco.