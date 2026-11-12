Milei subió en el ranking de presidentes latinoamericanos, pero mantiene una imagen negativa

El presidente Javier Milei mejoró su posición en el ranking de imagen de mandatarios latinoamericanos correspondiente a noviembre de 2026. Sin embargo, continúa en la mitad inferior de la clasificación y mantiene un nivel de rechazo superior al de aprobación.

Según la encuesta de CB Global Data, el jefe de Estado argentino pasó del puesto 14 al 12 entre 18 dirigentes evaluados. Su imagen positiva aumentó del 36,1% al 37,4%, mientras que la negativa se ubicó en el 57,7%.

La diferencia entre ambas valoraciones es de 20,3 puntos porcentuales en contra, pese a la leve recuperación registrada respecto de octubre.

Paraguay registró la mayor caída

Uno de los datos más destacados del relevamiento fue el desplome de la imagen de Santiago Peña, de Paraguay, cuya valoración positiva cayó 18,2 puntos porcentuales, del 42,9% al 24,7%.

Con ese resultado, quedó último en el ranking y alcanzó un 69,8% de imagen negativa, en medio de la crisis política que derivó en su salida del poder.

También retrocedió el mandatario chileno José Antonio Kast, quien perdió 5,3 puntos de aprobación y quedó en el puesto 16, por debajo de Milei.

Quiénes lideran el ranking

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la clasificación con 69,8% de imagen positiva, seguida por Nayib Bukele, de El Salvador, con el 69,5%.

El tercer lugar fue para Laura Fernández, de Costa Rica, con el 52,3%, mientras que Luis Abinader, de República Dominicana, obtuvo el 51,2%.

Por su parte, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó el quinto puesto, con un 50,4% de aprobación, y registró la mayor mejora del mes, con una suba de 5,1 puntos.

Cómo se realizó la encuesta

El estudio se desarrolló entre el 4 y el 9 de noviembre en 18 países latinoamericanos, con 51.350 personas encuestadas.

En la Argentina participaron 3.079 personas, con un margen de error informado del 1,8%.

Los resultados muestran una leve recuperación de Milei, aunque su avance en la clasificación también estuvo favorecido por la caída de otros mandatarios de la región.