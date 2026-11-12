Vialidad II: condenaron al hijo de Lázaro Báez y ordenaron decomisar casi $685 mil millones

La Justicia Federal dictó nuevas condenas en la causa Vialidad II, vinculada al direccionamiento de contratos de obra pública en Santa Cruz. Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, recibió una pena unificada de siete años y nueve meses de prisión, mientras que otros cinco acusados también fueron condenados.

La resolución fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N°2, mediante un juicio abreviado homologado por el juez Andrés Basso.

Además de las penas, la Justicia extendió a los condenados el decomiso de $684.990 millones, una cifra que deberá actualizarse al momento de su ejecución.

Las condenas a empresarios y exfuncionarios

Entre los principales condenados se encuentran Martín Antonio Báez y Julio Enrique Mendoza, quienes recibieron penas unificadas de siete años y nueve meses y cinco años y nueve meses de prisión, respectivamente, al contemplarse condenas anteriores por lavado de activos.

Por su parte, Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti y Sergio Passacantando fueron condenados a dos años y ocho meses de prisión en suspenso, además de inhabilitación especial perpetua.

Fernando Javier Butti recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso.

El tribunal también resolvió que Mendoza continúe bajo arresto domiciliario debido a su edad y problemas de salud.

Una nueva resolución en la causa Vialidad

La investigación está relacionada con las maniobras de defraudación al Estado mediante la adjudicación de obras viales a empresas vinculadas con Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas.

Este expediente constituye un desprendimiento de la causa principal, en la que fueron condenados la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros exfuncionarios por administración fraudulenta.

La nueva resolución amplía las consecuencias judiciales y patrimoniales del caso, al incorporar condenas contra otros participantes de las maniobras investigadas y extender el decomiso multimillonario.