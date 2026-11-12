Ocho muertos tras el derrumbe de un edificio en Nueva York y temen nuevos colapsos

La estructura de tres pisos se desplomó en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, junto a una obra en construcción. Hay al menos 17 heridos y unos 250 bomberos participan del operativo de rescate, mientras las autoridades investigan las causas.

Un derrumbe en el barrio de Flatbush, en el distrito neoyorquino de Brooklyn, dejó al menos ocho personas fallecidas y otras 17 heridas. El edificio, de tres pisos, colapsó durante la tarde del miércoles junto a una obra en construcción y provocó un amplio operativo de emergencia que continúa bajo condiciones de riesgo.

El episodio ocurrió alrededor de las 16:00, cuando la estructura cedió y cayó sobre una excavación lindera. El impacto también comprometió construcciones cercanas y dejó escombros e importantes sectores expuestos, lo que complicó las tareas de búsqueda y rescate.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, entre los heridos hay personas en estado crítico. Siete menores de edad figuran entre los afectados, aunque no se precisó si alguno se encuentra entre las víctimas fatales.

Unos 250 bomberos y equipos de emergencia trabajan en el lugar, con apoyo de unidades especializadas, perros de búsqueda y personal policial. Los rescatistas avanzan con extrema precaución debido a la inestabilidad de los restos y al riesgo de que una estructura adyacente también se desplome.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó el trabajo de los equipos que intervinieron desde los primeros minutos y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. La comisionada del Departamento de Bomberos, Lillian Bonsignore, advirtió que el operativo será prolongado y que todavía no se conoce con certeza cuántas personas pudieron quedar atrapadas.

Investigan las causas del derrumbe

Las autoridades todavía no determinaron qué provocó el colapso. Los inspectores del Departamento de Edificios de Nueva York y efectivos policiales trabajan para establecer si las tareas de excavación que se desarrollaban en el terreno lindero tuvieron alguna relación con el episodio.

Según la información difundida por las autoridades, en el predio contiguo había una obra habilitada para levantar un edificio de tres plantas, aunque también existían gestiones para avanzar con un proyecto de mayor altura.

Mientras continúa la investigación, los equipos de emergencia mantienen las tareas de remoción de escombros y revisión de las estructuras cercanas. El temor a nuevos desprendimientos obliga a extremar las medidas de seguridad en una zona que permanece restringida.