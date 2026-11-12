Ganó más de $1.800 millones en el Quini 6, pero ARCA le descontará $516 millones

La suerte cambió la vida de un apostador de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, que acertó los seis números del Quini 6 y ganó $1.852.200.529,20 en la modalidad Tradicional El Primero.

El afortunado fue el único ganador de esa categoría, por lo que no tuvo que compartir el pozo. Sin embargo, el monto anunciado no será el que finalmente llegue a su bolsillo, debido a los impuestos que se aplican sobre los premios de lotería.

La combinación ganadora estuvo integrada por los números 01, 16, 25, 29, 37 y 43, según informó la Lotería de Santa Fe.

Cuánto dinero le descontará ARCA

De acuerdo con la Ley 20.630, los premios de los juegos de azar están alcanzados por un impuesto del 31%, que se calcula sobre el 90% del monto obtenido.

Esto significa que la retención efectiva equivale al 27,9% del premio total.

En el caso del ganador de San Nicolás, las cifras son las siguientes: