PREMIO MILLONARIO
Ganó más de $1.800 millones en el Quini 6, pero ARCA le descontará $516 millones
La suerte cambió la vida de un apostador de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, que acertó los seis números del Quini 6 y ganó $1.852.200.529,20 en la modalidad Tradicional El Primero.
El afortunado fue el único ganador de esa categoría, por lo que no tuvo que compartir el pozo. Sin embargo, el monto anunciado no será el que finalmente llegue a su bolsillo, debido a los impuestos que se aplican sobre los premios de lotería.
La combinación ganadora estuvo integrada por los números 01, 16, 25, 29, 37 y 43, según informó la Lotería de Santa Fe.
Cuánto dinero le descontará ARCA
De acuerdo con la Ley 20.630, los premios de los juegos de azar están alcanzados por un impuesto del 31%, que se calcula sobre el 90% del monto obtenido.
Esto significa que la retención efectiva equivale al 27,9% del premio total.
En el caso del ganador de San Nicolás, las cifras son las siguientes:
Monto
Premio bruto
$1.852.200.529,20
Base imponible (90%)
$1.666.980.476,28
Impuesto retenido
$516.763.947,64
Premio neto
$1.335.436.581,56
De esta manera, el apostador perderá más de $516 millones por la retención impositiva, aunque igualmente recibirá una suma superior a los $1.335 millones.
Cómo se paga el impuesto
El descuento se realiza automáticamente antes de entregar el premio. Por lo tanto, el ganador no deberá pagar el impuesto por separado ni realizar un trámite adicional ante ARCA para cumplir con esa obligación.
La entidad encargada de abonar el premio actúa como agente de retención y transfiere directamente el importe correspondiente.
El caso volvió a poner en evidencia la diferencia entre los montos millonarios anunciados en los sorteos y el dinero que efectivamente reciben los ganadores.