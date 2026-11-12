Buscan intensamente a una mujer de 38 años que desapareció hace cuatro días en San Luis

La Policía de San Luis inició una búsqueda para dar con el paradero de Beatriz Noemí Sosa, de 38 años, quien se encuentra desaparecida desde hace cuatro días y tiene domicilio en la ciudad capital.

Según informó la Comisaría 2ª, la mujer se ausentó de su vivienda durante la madrugada del domingo 8 de noviembre y, desde entonces, sus familiares desconocen dónde se encuentra.

La denuncia fue realizada por su madre durante la noche del miércoles, luego de varios días sin tener noticias de ella.

Cómo es la mujer desaparecida

De acuerdo con los datos difundidos por la Policía, Beatriz mide aproximadamente 1,70 metros, es de tez morocha, tiene cabello negro corto hasta los hombros y ojos negros.

Al momento de su desaparición vestía una remera gris, una campera deportiva blanca, un pantalón de jean azul tipo chupín y zapatillas Puma negras y blancas.

Solicitan colaboración de la comunidad

Las autoridades pidieron a los vecinos que puedan aportar información sobre su ubicación que se comuniquen de inmediato con la Policía.

Cualquier dato que contribuya a encontrar a Beatriz Noemí Sosa puede informarse al 911 o en la dependencia policial más cercana.

La búsqueda continúa y la colaboración ciudadana puede resultar fundamental para establecer su paradero.