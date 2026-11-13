Argentina volvió a quedar entre los países con mayor inflación de América Latina

La Argentina volvió a ubicarse entre los países con mayor inflación de América Latina. Según los datos correspondientes a octubre de 2026, el país registró una suba de precios del 2,2% y quedó segundo en el ranking regional, únicamente superado por Venezuela.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación acumulada entre enero y octubre alcanzó el 26,3%, mientras que la variación de los últimos doce meses se ubicó en el 33,1%.

El dato mensual también superó las expectativas del mercado, que proyectaban un incremento del 1,8%, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central.

Cómo quedó el ranking de inflación en América Latina

El relevamiento de octubre mostró importantes diferencias entre los países de la región.