ECONOMÍA
Argentina volvió a quedar entre los países con mayor inflación de América Latina
La Argentina volvió a ubicarse entre los países con mayor inflación de América Latina. Según los datos correspondientes a octubre de 2026, el país registró una suba de precios del 2,2% y quedó segundo en el ranking regional, únicamente superado por Venezuela.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación acumulada entre enero y octubre alcanzó el 26,3%, mientras que la variación de los últimos doce meses se ubicó en el 33,1%.
El dato mensual también superó las expectativas del mercado, que proyectaban un incremento del 1,8%, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central.
Cómo quedó el ranking de inflación en América Latina
El relevamiento de octubre mostró importantes diferencias entre los países de la región.
Inflación de octubre
Venezuela
6,2%
Argentina
2,2%
Bolivia
2,07%
Uruguay
0,59%
Perú
0,56%
Chile
0,50%
Colombia
0,20%
Brasil
0,14%
Paraguay
-0,10%
Argentina sigue lejos de los niveles de inflación de sus vecinos
Mientras que la mayoría de los países relevados registró aumentos mensuales inferiores al 1%, Argentina volvió a superar el 2%, un nivel que todavía representa un desafío para la política económica del Gobierno nacional.
Venezuela encabezó el ranking con una inflación del 6,2%, seguida por Argentina y Bolivia. En el extremo opuesto, Paraguay registró una caída de precios del 0,1%, mientras que Brasil tuvo un incremento de apenas el 0,14%.
La comparación regional evidencia que, pese a la desaceleración respecto de los niveles registrados en años anteriores, Argentina continúa entre las economías latinoamericanas con mayor presión inflacionaria.