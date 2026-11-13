Es oficial: Pochettino dirigirá al Manchester United y tendrá el desafío de sacarlo del descenso

El Manchester United confirmó este viernes la contratación de Mauricio Pochettino como nuevo director técnico, en una decisión que marca el regreso del entrenador argentino a la Premier League.

El santafesino, de 54 años, llegó a un acuerdo por dos temporadas y media, por lo que su vínculo se extenderá hasta junio de 2029, según informaron medios británicos.

Pochettino reemplazará a Michael Carrick, quien fue despedido tras un comienzo de temporada muy por debajo de las expectativas. El United ocupa el puesto 18 de la Premier League, en zona de descenso, con apenas una victoria en sus primeros diez partidos.

Dejará Estados Unidos para asumir en Inglaterra

Antes de incorporarse al Manchester United, Pochettino deberá cumplir sus últimos compromisos como entrenador de la selección estadounidense.

El argentino dirigirá los encuentros frente a Haití por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, previstos para el 14 y 17 de noviembre.

Posteriormente viajará a Inglaterra, donde asumirá el 18 de noviembre y tendrá su debut ante Liverpool, el domingo 22, en Anfield.

Una salida millonaria y un desafío enorme

Para concretar su llegada, el Manchester United deberá pagar una compensación cercana a los 10 millones de dólares a la Federación de Fútbol de Estados Unidos, debido a que Pochettino tenía contrato vigente hasta el Mundial de 2030.

El entrenador cuenta con una amplia trayectoria europea, con pasos por Southampton, Tottenham, París Saint-Germain y Chelsea. Su etapa más destacada en Inglaterra fue con Tottenham, al que llevó a la final de la Champions League en 2019.

Ahora tendrá la misión de rescatar al Manchester United de la zona de descenso y devolverle el protagonismo a uno de los clubes más importantes del fútbol mundial.