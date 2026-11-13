San Luis tendrá otro viernes sofocante y las tormentas podrían llegar por la tarde

San Luis atraviesa este viernes otra jornada de calor intenso, con temperaturas que podrían superar los 36°C en distintos puntos de la provincia.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informó que al menos 11 localidades amanecieron con sensaciones térmicas superiores a los 30°C, en continuidad con las altas temperaturas registradas durante el jueves.

El cielo comenzó mayormente despejado, aunque desde media mañana se espera un aumento progresivo de la nubosidad.

Ese cambio podría dar lugar a lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, especialmente durante la tarde y la noche.

El viento soplará inicialmente desde el norte, con velocidades de entre 12 y 38 kilómetros por hora y ráfagas más intensas hacia el mediodía en el noroeste provincial.

Durante la tarde comenzará a rotar hacia el sector sur, manteniendo intensidades similares.

La llegada de las precipitaciones también podría provocar un descenso de las temperaturas durante el fin de semana.

Para el sábado se esperan registros de entre 16°C y 29°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y probabilidad de lluvias y tormentas en el norte provincial.

Luego las condiciones tenderían a mejorar, mientras que el viento soplará desde el sureste y podría presentar algunas ráfagas fuertes.

El domingo volvería a mostrar condiciones inestables, también con temperaturas más moderadas.

La REM anticipó cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas desde la tarde.

Después de varios días de calor intenso, el cambio de tiempo podría traer así un alivio térmico, aunque acompañado por un fin de semana con condiciones variables y períodos de inestabilidad.