Anticipan un viernes ventoso y con descenso de las temperaturas en San Luis

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó para este viernes una jornada marcada por el viento, la inestabilidad y un descenso de las temperaturas máximas en gran parte de San Luis.

El cielo se presentará entre parcialmente nublado y cubierto, con probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas en distintos sectores del territorio provincial.

Las temperaturas mínimas se ubicarán alrededor de los 10 grados, mientras que las máximas alcanzarán un promedio cercano a los 21 grados.

El viento soplará desde el sector sur con intensidad de moderada a regular, entre 20 y 38 kilómetros por hora, y podrá registrar ráfagas cercanas a los 70 kilómetros por hora, principalmente en el norte y parte del centro provincial.

Las condiciones comenzarán a modificarse durante el fin de semana, aunque el sábado todavía mantendrá características algo inestables.

Para esa jornada se espera cielo parcialmente nublado durante la mañana, con probabilidad de lluvias y tormentas en el norte de San Luis. Con el correr de las horas, la nubosidad comenzará a disminuir.





Las temperaturas del sábado oscilarán entre los 6 y 20 grados, con viento predominante del cuadrante sureste y posibilidad de algunas ráfagas fuertes.

El domingo llegará una mejora más marcada. La máxima podría alcanzar los 25 grados y el viento rotará hacia el noreste.

El ascenso térmico continuará el lunes, feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Para ese día se prevé una tarde cálida, con máximas cercanas a los 28 grados y viento del noreste. En la región norte podrían registrarse ráfagas de fuerte intensidad.

De esta manera, el fin de semana largo comenzará con condiciones frescas e inestables, pero evolucionará hacia jornadas más cálidas y típicamente primaverales.