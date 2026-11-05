San Luis tendrá una tarde de casi 30 grados y anticipan lluvias y tormentas hacia la noche

San Luis tendrá este jueves una jornada de temperaturas cálidas, después de una mañana fresca y con buenas condiciones meteorológicas. Sin embargo, el tiempo comenzará a desmejorar hacia la noche, especialmente en el sur de la provincia, donde podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas.

De acuerdo con el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), las temperaturas mínimas rondarán los 10°C, mientras que las máximas alcanzarán los 29°C en promedio. El cielo permanecerá mayormente despejado durante gran parte del día.

El viento soplará desde el norte, con velocidades de entre 12 y 38 kilómetros por hora. En el noroeste provincial podrían registrarse ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora durante el mediodía. Por la noche, el viento rotará hacia el sector sur en esa región y perderá intensidad.

Un viernes con lluvias y descenso de temperatura

El cambio más importante llegará el viernes, cuando se espera una jornada inestable en gran parte del territorio provincial. La REM anticipa precipitaciones de variada intensidad, cielo parcialmente nublado a cubierto y un descenso marcado de las temperaturas.

Las mínimas se ubicarán en torno a los 10°C y las máximas promediarán los 21°C. Además, el viento del sector sur tendrá intensidades de entre 20 y 38 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían acercarse a los 70 kilómetros por hora en las regiones norte y centro.

De esta manera, después de una tarde cálida, San Luis se encamina hacia un cierre de semana con lluvias, viento y temperaturas más bajas.