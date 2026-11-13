San Luis suma tres colectivos de última generación con internet y mayor comodidad

El transporte interurbano de San Luis incorporó tres nuevos colectivos equipados con internet satelital, asientos semicama y mayores comodidades, como parte del plan de renovación de flota impulsado por el Gobierno provincial.

La presentación se realizó este jueves en la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (EDIRO), con la participación del secretario de Transporte, Víctor Cianchino, y representantes de la empresa Blanca Paloma.

La inversión alcanzó los 900 mil dólares y las unidades estarán destinadas principalmente a reforzar los corredores que conectan San Luis con Villa Mercedes y Villa de Merlo.

Cómo son los nuevos colectivos

Cada vehículo tiene capacidad para 42 pasajeros y dispone de butacas semicama tapizadas en cuero, con apoyapiernas, diseñadas para ofrecer mayor comodidad durante los viajes.

Además, cuentan con internet satelital, puertos USB para cargar dispositivos móviles, baño, sistemas de audio y televisión, junto con iluminación interior regulable para favorecer el descanso.

En cuanto a sus características mecánicas, las unidades poseen transmisión automática de 12 marchas hacia adelante y tres de retroceso.

La Provincia destacó la renovación del servicio

Durante la presentación, Cianchino remarcó que la modernización de la flota forma parte de las exigencias establecidas a las empresas que prestan servicios de transporte en San Luis.

El funcionario sostuvo que la incorporación de vehículos debe traducirse en mejores condiciones de seguridad, comodidad y calidad para los usuarios.

Actualmente, el Gobierno provincial destina más de $1.400 millones mensuales al sostenimiento del sistema de transporte, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de los recorridos urbanos e interurbanos y preservar las fuentes laborales del sector.

Con estas incorporaciones, Blanca Paloma busca mejorar la prestación de sus servicios y ofrecer viajes más cómodos y conectados a los pasajeros de la provincia.