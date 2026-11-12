Fiesta de la Cerveza, autos y música animarán el fin de semana en Villa Mercedes

Villa Mercedes se prepara para un fin de semana con una amplia variedad de actividades culturales, gastronómicas y recreativas, con propuestas distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Entre los eventos principales aparece la Fiesta de la Cerveza, que se realizará el viernes 13 y el sábado 14 en la Calle Angosta, de 19 a 21.

La propuesta reunirá a productores locales de cerveza artesanal y tendrá además distintas alternativas gastronómicas. Para ingresar se solicitará un alimento no perecedero.

Otro de los atractivos será la Expo Autos, prevista para sábado y domingo de 10 a 19 en la zona de la estación.

La muestra ocupará espacios de la Plaza de la Integración “Verónica Bailone” y la Plaza de la Salud, con vehículos de diferentes marcas, autos antiguos, motos, unidades eléctricas y comerciales.

También participarán concesionarias, coleccionistas y clubes, junto con emprendedores, propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo, academias y sorteos.

Música y propuestas familiares

El Instituto de Formación Docente Continua será sede de la segunda edición de El Musicón, una feria musical destinada a infancias y familias.

El viernes, de 19 a 22, habrá inauguración de un mural, muestras de danzas folclóricas, artistas en vivo y un espacio de micrófono abierto desde las 21.

El sábado, entre las 17 y las 23, continuarán los talleres, juegos musicales y un concierto didáctico. Desde las 21:30 actuarán Cristalina y Los Wallys en el patio central.

La noche del viernes también tendrá varias opciones para quienes buscan música en vivo.

En Mandale Chimi, ubicado en Pueyrredón 125, Sin Causa realizará un tributo a La Renga. La entrada costará $10.000 y el espectáculo será para mayores de 18 años.

En Modesto, en San Martín y Sarmiento, No Tan Verdes presentará desde las 22 un homenaje a Enanitos Verdes.

A la misma hora, La Proa, en General Paz 821, tendrá una peña norteña con Cristian Pereyra, Mateo Zárate y Daniel Suárez.

También habrá una fiesta de Solos y Solas en By One, con música de los años 90, 2000 y canciones actuales.

El sábado, entre peñas, rock y teatro

La agenda del sábado continuará desde las 20 en el Teatro El Viejo Mercado, donde la academia Alma del Oriente presentará sus muestras coreográficas.

A las 21, el Centro Cultural Portal recibirá a Jazmín Bustos, Hernán Medaglia e invitados para una noche de folclore.

Desde las 22, Modesto será escenario de la 11ª peña aniversario de Guitarras Aparceras, junto con Ramón Devia y el Dúo Mercau Liendo.

En paralelo, La Proa tendrá una noche de jazz con el trío Guerberoff, Olguín y Domínguez, en homenaje a Sergio Muriel, a un año de su fallecimiento.

El rock también tendrá presencia en el Boliche Don Miranda, donde la banda local Midas celebrará sus siete años con un recital desde las 23, acompañada por Redlions, Lucas Comelli, Luca y Eze Alosi.

En By One se desarrollará además el Bailazo Mercedino, con Uno x Uno, La Zabrosona, Lucho Aguilar, Cristian Figueroa y Ángel Gastón.

El Tablao tendrá presentaciones de Juan Manuel “El Ángel Tropical” y Kevin Torres, mientras que en Adimanto actuarán Los Pasioneros junto a La q’ Suena.

El teatro también formará parte de la programación. En el TIM, ubicado en San Martín 466, se estrenará “No hay que llorar”, de Roberto Tito Cossa, bajo la dirección de Fernanda Ábalos.

El domingo cierra con gastronomía y espectáculos

La Calle Angosta volverá a concentrar actividades el domingo 15 con la Fiesta de la Rasqueta, prevista entre las 10 y las 17.

Habrá elaboraciones gastronómicas, números artísticos, academias y distintas propuestas para el público.

Por la tarde, desde las 19, el teatro del Molino Fénix presentará “¿Y si la magia existe?”.

A las 20, el Teatro El Viejo Mercado recibirá al ballet folclórico Estilo Argentino con el espectáculo “Mirando Lejos”.

Finalmente, desde las 20:30, el Boliche Don Miranda será escenario de “Besando el cielo de San Luis”, un concierto de música popular polifónica con la Camerata de la Luna, dirigida por Francisco Mesa, y Vocal Amun, con arreglos y dirección de Oscar Huelmo.

La combinación de gastronomía, exposiciones, recitales, teatro y actividades familiares vuelve a ubicar a Villa Mercedes como uno de los principales puntos de encuentro de la agenda cultural provincial durante el fin de semana.