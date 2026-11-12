Los Martín Fierro de Cable 2026 premiaron a lo mejor de la televisión argentina

La televisión de cable argentina tuvo este jueves su gran noche con la entrega de los Martín Fierro de Cable 2026, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra).

La ceremonia, correspondiente a la 30ª edición de los premios, fue conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegüe y reconoció a programas, periodistas, conductores y producciones emitidas durante 2025.

La gala incluyó homenajes, momentos especiales y la entrega de premios en 35 categorías.

Entre los reconocimientos más destacados, A24 fue elegida como mejor señal de noticias, mientras que Eduardo Feinmann recibió el premio a la labor de conducción masculina por Noticiero A24.

En la categoría periodística, el premio fue para WIFI, conducido por Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti en A24.

También fueron distinguidos Paso a paso, de TyC Sports, como programa deportivo, y TN Deportivo, en la categoría periodístico deportivo.

En interés general, el ganador fue Duro de callar, con Tomás Méndez, por Crónica TV.

La noche también tuvo espacio para la actualidad personal de algunas figuras. Durante la alfombra roja, Baby Etchecopar contó que había sido dado de alta pocas horas antes tras una intervención por una obstrucción urinaria.

Al abrir la ceremonia, el presidente de Aptra, Luis Ventura, destacó la importancia de reconocer el trabajo de la televisión argentina y reivindicó la capacidad de producción de los medios nacionales.

Todos los ganadores

Labor humorística: Ariel Tarico, por Solo una vuelta más y Tarico Fake News – TN.

Cultural / educativo: Mi país, con Victoria Vanella – Argentina 12.

Deportivo: Paso a paso, con Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports.

Arte, moda y tendencia: Mandinga Tattoo, con Diego Staropoli – Canal de la Ciudad.

Panelista: Rodolfo Cingolani, por Dale al medio y Presión alta – TyC Sports.

Columnista de espectáculos: Alejandra Peñalva – TN.

Juegos / entretenimientos / reality / humor: Tarico Fake News – TN.

Mejor señal de noticias: A24.

Económico: Economía & Real Estate, con Daniel Zampone – Metro.

Programa rural: Tranquera abierta – Canal Rural.

Entrevistas: Luis Novaresio entrevista – A24.

Musical: Cultura DJ, con Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad.

Noticiero diurno: Siempre noticias, con Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV.

Temas médicos: Doctor C, con Guillermo Capuya – C5N.

Periodístico: WIFI, con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24.

Infantil / juvenil: Selenkay – Segunda temporada – Disney Channel.

Columnista policial/judicial: Nicolás Pizzi – La Nación+.

Culinario: Maestros de la medialuna, con Juan Manuel Herrera – El Gourmet.

Labor conducción masculina: Eduardo Feinmann – A24.

Turismo y tiempo libre: Turismo Argentina, con Diego D’Angelo – Metro.

De servicios: El defensor, con Adrián Frascino – Crónica TV.

Documental: Octubre TV – Argentina 12.

Cronista / movilero: Alejandro Moreyra – C5N.

Columnista económico: Andrés Lerner – C5N.

Aviso publicitario: Easy a todo – Easy / Don by Havas.

Periodístico deportivo: TN Deportivo – TN.

Producción integral: América 24 – A24.

Interés general: Duro de callar, con Tomás Méndez – Crónica TV.

La ceremonia volvió a reunir a buena parte de las principales señales de noticias, deportes y entretenimiento del país, en una edición que reconoció la producción televisiva realizada durante 2025.