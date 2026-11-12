El Rally Provincial llega a Tilisarao con varios campeonatos todavía en juego

El Rally Provincial llegará este fin de semana a Tilisarao, donde se disputará la séptima fecha del calendario y la 31ª edición de una de las competencias más tradicionales de la localidad.

La prueba tendrá además un atractivo especial: será la penúltima fecha de la temporada y encontrará a varias categorías todavía abiertas en la pelea por el campeonato.

La actividad comenzará este viernes con las verificaciones administrativas y técnicas, además del reconocimiento de los caminos.

A las 21 se realizará la largada simbólica frente al edificio municipal, con la presentación de pilotos y vehículos.

El sábado, desde las 10, la carrera incluirá dos pasadas por Estancia López-El Tambito, de 17,33 kilómetros, y tres por Renca-Tilisarao, de 13,71 kilómetros.

La jornada terminará en el autódromo “Pájaro” Garro, con una prueba especial de 2,55 kilómetros.

El domingo habrá dos pasadas por San Pablo-La Cocha, de 12,2 kilómetros, y otras dos por La Cocha-El Tambito, de 14,98 kilómetros.

Este último tramo tendrá carácter de Power Stage, por lo que otorgará puntos adicionales y podría resultar decisivo para algunos de los campeonatos.

Las categorías llegan con definiciones abiertas

En la Clase A, Cristian González lidera con 277 puntos, seguido por Luis García con 213 y Edgardo Mocayar con 143.

La categoría N1 tiene al frente a Matías Varas, con 298 unidades, mientras que Facundo Sosa acumula 268 y César Guiñazú 198.

En RC5, Mauricio Ahumada llega como líder con 275 puntos, por delante de Jorge Bertola, con 189, y Martín Saitúa, con 140.

La situación más clara aparece en NH.

Allí, Roberto Garraza suma 243 puntos y mantiene una amplia diferencia sobre Gabriel Villegas, con 92, y Juan Pablo Sepúlveda, con 83. Esa ventaja podría permitirle asegurar el campeonato de manera anticipada.

La N2, en cambio, mantiene una disputa más abierta. Federico Arito encabeza con 225 unidades, seguido por Rogelio Adorno con 155, Cristian Araujo con 151 y Gastón Ferreira con 140.

En N2STD, Martín Steinbreger lidera con 239 puntos, apenas 13 por encima de Emir Bleisen, que suma 226. También continúan con chances Gustavo Gatica, Ricardo Rodríguez, Juan Quiroga y Luis Lencina.

Seguridad y movimiento en la localidad

Durante la presentación oficial, la secretaria de Deportes, Adelaida Muñiz, confirmó que habrá un operativo con asistencia sanitaria, ambulancias y dispositivos de seguridad.

También adelantó que, una vez terminada la competencia, se realizarán trabajos de reparación sobre los caminos utilizados durante el rally.

Desde la organización anticiparon una prueba exigente, con sectores rápidos y otros más técnicos.

El presidente del Automóvil Club Tilisarao, Andrés Van Hautte, sostuvo que el recorrido tendrá distintas características y destacó que las condiciones climáticas previstas podrían favorecer el desarrollo de la competencia.

Más allá de lo deportivo, la llegada del Rally Provincial volverá a generar movimiento en alojamientos, comercios, talleres y servicios vinculados con el automovilismo.

Con más de 40 binomios inscriptos y varios campeonatos todavía sin definición, Tilisarao se prepara para un fin de semana que puede empezar a marcar el desenlace de la temporada.