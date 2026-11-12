Estudiantes venció a Independiente Rivadavia y ganó la Supercopa Argentina

Estudiantes de La Plata derrotó este miércoles a Independiente Rivadavia y se consagró campeón de la Supercopa Argentina después de imponerse por 3-2 en tiempo suplementario.

El encuentro se disputó en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba, y tuvo un desarrollo intenso, con cinco goles y un desenlace que recién llegó en el alargue.

El equipo platense había logrado sacar ventaja en el segundo tiempo con un gol de Guido Carrillo y otro en contra de Iván Villalba, a los 9 y 22 minutos.

Sin embargo, Independiente Rivadavia reaccionó en el tramo final.

César Florentín descontó de cabeza a los 43 minutos y, cuando parecía que el partido estaba terminado, Villalba consiguió el empate a los 49 y obligó a jugar tiempo suplementario.

En el alargue apareció Lucas Alario.

El delantero convirtió a los seis minutos y estableció el 3-2 definitivo que terminó dándole el título a Estudiantes.

El triunfo significó además la primera copa de Alexander Medina desde su llegada al conjunto albirrojo.

Para Estudiantes fue también su primera Supercopa Argentina y el primer título conquistado durante 2026.

Con esta consagración, el club platense alcanzó su vigésimo título oficial en Primera División y volvió a celebrar una nueva vuelta olímpica en el fútbol argentino.

Independiente Rivadavia, en tanto, estuvo cerca de revertir un partido que parecía perdido en el cierre del tiempo reglamentario, pero no pudo sostener el empate durante el suplementario.

Estudiantes terminó imponiéndose en una final cargada de emociones y sumó una nueva estrella a su historia.