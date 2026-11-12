Es oficial: Lionel Scaloni renovó su contrato y seguirá en la Selección argentina hasta 2030

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este jueves una de las noticias más esperadas por los hinchas: Lionel Scaloni continuará como entrenador de la Selección argentina hasta 2030.

El anuncio fue realizado por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, durante una conferencia de prensa junto al director técnico, en la previa del amistoso frente a Uruguay.

“Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico por el período 2027 a 2030”, expresó Tapia, quien destacó la importancia de sostener el proyecto deportivo que encabeza el entrenador santafesino.