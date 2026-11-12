SELECCIÓN ARGENTINA
Es oficial: Lionel Scaloni renovó su contrato y seguirá en la Selección argentina hasta 2030
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este jueves una de las noticias más esperadas por los hinchas: Lionel Scaloni continuará como entrenador de la Selección argentina hasta 2030.
El anuncio fue realizado por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, durante una conferencia de prensa junto al director técnico, en la previa del amistoso frente a Uruguay.
“Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico por el período 2027 a 2030”, expresó Tapia, quien destacó la importancia de sostener el proyecto deportivo que encabeza el entrenador santafesino.
Scaloni va por un récord histórico
Con la renovación, el técnico que asumió en 2018 tendrá la posibilidad de convertirse en el primer entrenador en dirigir a la Selección argentina en tres Mundiales consecutivos.
Scaloni condujo al equipo en Qatar 2022, donde conquistó la tercera estrella, y en la Copa del Mundo de 2026. Ahora, su continuidad lo proyecta hacia el Mundial 2030.
Su ciclo también incluye dos títulos de Copa América, en 2021 y 2024, y la Finalissima de 2022.
El desafío de una nueva generación
La extensión del contrato llega después de varios meses de incertidumbre sobre el futuro del entrenador, quien había puesto en duda su continuidad tras el Mundial 2026.
Con el acuerdo confirmado, Scaloni tendrá como principal desafío consolidar el recambio generacional y mantener a la Argentina entre las principales potencias del fútbol mundial.
La decisión de la AFA ratifica la confianza en el cuerpo técnico que protagonizó uno de los ciclos más exitosos de la historia del seleccionado nacional.