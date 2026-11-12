Poggi puso en marcha 300 viviendas en Villa Mercedes y prometió más casas para las familias

El gobernador Claudio Poggi firmó este jueves el decreto de adjudicación para comenzar la construcción de 300 nuevas viviendas en Villa Mercedes, en el marco del programa provincial ‘Tenemos Futuro’.

El acto se desarrolló en un predio ubicado junto al campus de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), con la presencia del vicegobernador Ricardo Endeiza, autoridades universitarias y trabajadores de la UOCRA.

Las obras comenzarán de inmediato, según establece el decreto N° 15.274, y forman parte de la política habitacional que impulsa el Gobierno para atender la demanda de las familias inscriptas.

Las nuevas casas estarán en terrenos cedidos por la UNViMe

El futuro barrio se construirá en la zona norte de Villa Mercedes, sobre tierras aportadas por la universidad mediante un convenio con la Provincia.

Como parte del acuerdo, el Gobierno colabora con la construcción del futuro edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

Durante el acto, Poggi destacó la importancia de la cooperación institucional y confirmó que antes de finalizar el año se entregarán casi 300 viviendas que ya están en ejecución en Villa Mercedes.

La Provincia inició 750 viviendas en dos días

La firma del decreto se suma a la realizada el miércoles en San Luis capital, donde el Gobernador autorizó la construcción de otras 450 unidades habitacionales.

De esta manera, la Provincia puso en marcha 750 nuevas viviendas entre ambas ciudades en apenas dos jornadas.

Para las familias inscriptas en ‘Tenemos Futuro’, el Gobierno prevé realizar los sorteos de potenciales preadjudicatarios entre fines de noviembre y principios de diciembre. Posteriormente, se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.

Poggi vinculó la construcción con la generación de empleo

Ante los trabajadores de la UOCRA, el mandatario aseguró que la política habitacional tendrá continuidad y destacó su impacto en la actividad económica.

“Vamos a hacer viviendas hasta que el último inscripto acceda a su casa”, afirmó.

También recordó que la Ley de Emergencia Habitacional establece que al menos la mitad de los recursos provinciales destinados a obra pública deben orientarse a la construcción de viviendas.

Poggi sostuvo que la medida permitirá dar continuidad al empleo en la construcción y ratificó que la vivienda seguirá siendo una de las prioridades de su gestión.