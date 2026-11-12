La intendenta de Nueva Galia, Diamela Freixes se sumó al Construyendo con tu Pueblo

El gobernador Claudio Poggi encabezó este jueves la firma de un convenio con la intendenta de Nueva Galia, Diamela Freixes, para incorporar a la localidad al programa provincial ‘Construyendo con tu Pueblo’, que permitirá destinar más de $80 millones a obras públicas.

La reunión contó con la participación del ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, y la directora de Asuntos Municipales, Nancy Albornoz. Se trata de la primera adhesión de Nueva Galia a esta iniciativa, que busca mejorar la infraestructura urbana y dinamizar la economía local.

El financiamiento será compartido en partes iguales: la Provincia aportará el 50% y el Municipio el otro 50%. Los fondos se destinarán a un proyecto que deberá definir la administración municipal.

Un acuerdo tras la salida del Tratado de La Toma

La incorporación al programa se concretó pocos días después de que Nueva Galia formalizara su salida del Tratado de La Toma, en un nuevo escenario de vinculación institucional con el Gobierno provincial.

“Es algo que queríamos hacer hace un tiempo y por suerte pudimos concluir este tema, por lo que se vienen obras para el pueblo”, expresó Freixes.

La intendenta destacó que la inversión permitirá generar puestos de trabajo para vecinos de la localidad y favorecer la actividad de proveedores y comercios de la región.

Nueva Galia también se suma a los ‘50 Festivales’

Durante el encuentro, Freixes confirmó que el tradicional Festival del Caldén se realizará del 5 al 7 de febrero y formará parte del programa provincial ‘50 Festivales de San Luis’.

La jefa comunal señaló que ya trabajan en la organización de la celebración, que busca fortalecer la actividad turística y cultural de Nueva Galia.

Con ambos acuerdos, la localidad avanza en nuevas iniciativas de infraestructura y promoción turística, con el objetivo de impulsar el empleo y el movimiento económico regional.