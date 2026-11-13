Hissa presentó la renovación de la Plaza Pringles y anunció seis etapas de obras para 2027

El intendente de San Luis, Gastón Hissa, presentó el proyecto de renovación integral de la Plaza Pringles, una intervención que busca recuperar el valor histórico del emblemático espacio público y transformarlo en un lugar más moderno, accesible y atractivo para vecinos y turistas.

La iniciativa contempla seis etapas de obras, de las cuales cuatro ya tienen financiamiento garantizado. El objetivo del Municipio es completar la totalidad de las intervenciones durante los primeros meses de 2027.

La presentación se realizó este jueves en el Salón de las Mujeres de la Municipalidad, ante representantes de instituciones profesionales, comerciantes y funcionarios municipales.

Qué cambios tendrá la Plaza Pringles

El proyecto incluye la ampliación del espacio peatonal sobre calle Rivadavia, frente a la Iglesia Catedral, y la extensión de la bicisenda de avenida Illia hasta el perímetro de la plaza.

También se reorganizará el Paseo de los Artesanos, se incorporará un nuevo elemento escultórico de acero pulido y se recuperará el histórico Paseo de las Flores, con especies ornamentales y vegetación autóctona.

Las fuentes serán modernizadas con chorros de agua, mientras que el estanque será recuperado como reservorio para riego. Además, se renovarán los pisos interiores, las esculturas y el sistema de iluminación.

La plaza seguirá abierta durante las obras

Hissa aclaró que las tareas se ejecutarán progresivamente y que no será necesario cerrar la Plaza Pringles al público.

El Municipio ya comenzó con trabajos de mantenimiento, podas correctivas, pintura y reparaciones menores.

“Tenemos cuatro etapas garantizadas y vamos a hacer todo lo posible para hacer las seis en los primeros meses del 2027”, afirmó el jefe comunal.

Un proyecto vinculado al ordenamiento del centro

La renovación forma parte del programa municipal Volvé a tu Plaza y se articula con el Plan de Ordenamiento Comercial, que contempla la reorganización de los vendedores ambulantes y la recuperación de espacios de circulación.

Durante la presentación, Hissa destacó que la propuesta busca preservar la identidad histórica del paseo y, al mismo tiempo, adaptarlo a las necesidades actuales de la ciudad.

“Vamos a tener una plaza que merece una capital”, expresó el intendente.

El proyecto recibió el acompañamiento de representantes del Colegio de Arquitectos y de la Cámara de Comercio, quienes destacaron la importancia de recuperar uno de los espacios más representativos de San Luis.