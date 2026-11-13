NUEVAS TARIFAS
Aumentan los trámites del DNI y el pasaporte: cuánto costarán desde el 21 de noviembre
El Registro Nacional de las Personas (Renaper) anunció una actualización de los valores para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino. Los nuevos precios comenzarán a regir el sábado 21 de noviembre y alcanzarán a todas las provincias.
La medida fue establecida mediante disposiciones oficiales publicadas en el Boletín Oficial y contempla aumentos de entre el 30% y el 100%, según el tipo de documentación y la modalidad de entrega.
Cuánto costará tramitar el DNI
El trámite regular del DNI pasará de $10.000 a $20.000, lo que representa un incremento del 100%.
Los nuevos valores serán:
Nuevo precio
DNI regular
$20.000
DNI exprés
$52.000
DNI al instante
$114.000
DNI para extranjeros
$40.000
Los nuevos precios del pasaporte
En el caso del pasaporte, el trámite ordinario aumentará de $100.000 a $130.000, mientras que las modalidades de entrega rápida tendrán costos superiores.
Nuevo precio
Pasaporte regular
$130.000
Pasaporte exprés
$260.000
Pasaporte de resolución inmediata
$429.000
Los valores serán los mismos para los ciudadanos de San Luis y del resto del territorio nacional.
También cambian las condiciones para acceder a trámites gratuitos
La actualización incluye modificaciones en los requisitos para solicitar la exención del pago del DNI por falta de recursos económicos.
El Renaper estableció que contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no garantiza automáticamente la gratuidad. Los solicitantes deberán acreditar su situación socioeconómica, salvo que la exención pueda verificarse directamente mediante los sistemas oficiales.
La actualización tarifaria forma parte de las medidas nacionales destinadas a financiar los servicios de identificación y documentación, así como la incorporación de mejoras tecnológicas y de seguridad.