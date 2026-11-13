Aumentan los trámites del DNI y el pasaporte: cuánto costarán desde el 21 de noviembre

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) anunció una actualización de los valores para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino. Los nuevos precios comenzarán a regir el sábado 21 de noviembre y alcanzarán a todas las provincias.

La medida fue establecida mediante disposiciones oficiales publicadas en el Boletín Oficial y contempla aumentos de entre el 30% y el 100%, según el tipo de documentación y la modalidad de entrega.

Cuánto costará tramitar el DNI

El trámite regular del DNI pasará de $10.000 a $20.000, lo que representa un incremento del 100%.

Los nuevos valores serán: