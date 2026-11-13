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Aumentan los trámites del DNI y el pasaporte: cuánto costarán desde el 21 de noviembre | El Diario de San Luis

NUEVAS TARIFAS

Aumentan los trámites del DNI y el pasaporte: cuánto costarán desde el 21 de noviembre

El Registro Nacional de las Personas oficializó una actualización de los aranceles que regirá en todo el país, incluida San Luis. El DNI duplicará su valor y el pasaporte tendrá un incremento del 30%. También habrá cambios en los trámites exprés.
Por Redacción: Equipo de El Diario de San Luis
Nacional

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) anunció una actualización de los valores para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino. Los nuevos precios comenzarán a regir el sábado 21 de noviembre y alcanzarán a todas las provincias.

La medida fue establecida mediante disposiciones oficiales publicadas en el Boletín Oficial y contempla aumentos de entre el 30% y el 100%, según el tipo de documentación y la modalidad de entrega.

Cuánto costará tramitar el DNI

El trámite regular del DNI pasará de $10.000 a $20.000, lo que representa un incremento del 100%.

Los nuevos valores serán:

Nuevo precio

DNI regular

$20.000

DNI exprés

$52.000

DNI al instante

$114.000

DNI para extranjeros

$40.000

Los nuevos precios del pasaporte

En el caso del pasaporte, el trámite ordinario aumentará de $100.000 a $130.000, mientras que las modalidades de entrega rápida tendrán costos superiores.

Nuevo precio

Pasaporte regular

$130.000

Pasaporte exprés

$260.000

Pasaporte de resolución inmediata

$429.000

Los valores serán los mismos para los ciudadanos de San Luis y del resto del territorio nacional.

 

También cambian las condiciones para acceder a trámites gratuitos

La actualización incluye modificaciones en los requisitos para solicitar la exención del pago del DNI por falta de recursos económicos.

El Renaper estableció que contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no garantiza automáticamente la gratuidad. Los solicitantes deberán acreditar su situación socioeconómica, salvo que la exención pueda verificarse directamente mediante los sistemas oficiales.

La actualización tarifaria forma parte de las medidas nacionales destinadas a financiar los servicios de identificación y documentación, así como la incorporación de mejoras tecnológicas y de seguridad.

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