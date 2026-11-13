Poggi acordó más de $14 mil millones para obras en San Luis y Villa Mercedes

El gobernador Claudio Poggi encabezó en las últimas 24 horas la renovación de dos convenios del programa ‘Construyendo con tu Pueblo’, que permitirán ejecutar obras públicas por más de $14 mil millones en las ciudades de San Luis y Villa Mercedes.

Los acuerdos fueron firmados junto al ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, y los intendentes Gastón Hissa y Maximiliano Frontera. La Provincia financiará el 70% de las inversiones y los municipios aportarán el 30% restante.

San Luis recibirá más de $8.575 millones

En la capital provincial, el convenio contempla una inversión de $8.575.260.000 para pavimentación, repavimentación y mejoras hidráulicas.

Entre los trabajos previstos se encuentra la pavimentación de 28 cuadras de tierra en los barrios 400 Sur, 208 Viviendas, Barrancas Coloradas y El Faro 1.

También se realizarán intervenciones en calles de alto tránsito y una obra hidráulica en la zona sur, destinada a mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos.

Poggi destacó que, al sumar los distintos convenios y las obras sobre la avenida Santos Ortiz, la ciudad alcanzará las 800 cuadras pavimentadas y repavimentadas.

Villa Mercedes tendrá una inversión superior a $5.510 millones

En Villa Mercedes, el acuerdo establece una inversión de $5.510.404.080,40, correspondiente al segundo semestre de 2026 y al primero de 2027.

El intendente Maximiliano Frontera anunció que se incorporarán 120 cuadras de pavimento a las 60 acordadas anteriormente. Con las tareas de repavimentación, las intervenciones superarán las 200 cuadras.

Los trabajos alcanzarán sectores como el barrio La Rioja, la avenida Los Álamos, Chacabuco, Coronel Elizondo y los accesos por las avenidas Los Álamos y Presidente Perón.

Las obras también estarán acompañadas por mejoras en los servicios de agua, cloacas e iluminación.

Poggi destacó el impacto de las obras en el empleo

Durante las actividades, el Gobernador remarcó la importancia de coordinar esfuerzos entre la Provincia y los municipios para mejorar los servicios y sostener la actividad económica.

“La obra pública genera trabajo, y el salario del trabajador de la obra pública se vuelca en el comercio, en el consumo y en el transporte de la ciudad”, expresó.

Los convenios representan una inversión conjunta de $14.085 millones, destinada a fortalecer la infraestructura urbana y generar movimiento económico en las dos principales ciudades de la provincia.