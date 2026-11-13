Un hombre denunció amenazas, una agresión y disparos desde una camioneta en San Luis

Un hombre de 42 años denunció haber sido amenazado, golpeado y atacado a tiros durante un violento episodio ocurrido en la ciudad de San Luis.

El hecho se registró durante la noche del jueves 12 de noviembre en la zona de calle Lamadrid al 2400, donde intervino personal policial de la UROP N°1 tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones.





Cuando los efectivos llegaron al lugar, profesionales del Sempro asistían al damnificado, que presentaba una lesión en la cabeza.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la secuencia habría comenzado con una videollamada en la que dos hombres lo amenazaron de muerte y le exigieron que abandonara una vivienda.

La víctima relató que posteriormente puso en conocimiento de la situación a una amiga, quien le habría asegurado que podía intervenir y le anticipó que dos personas concurrirían al inmueble para conversar.

Minutos más tarde, según su denuncia, los hombres llegaron a bordo de una Volkswagen Amarok y obligaron tanto a él como a su acompañante a subir al vehículo.

Siempre de acuerdo con su declaración, una vez dentro de la camioneta uno de los ocupantes sacó un arma de fuego, lo apuntó a la cabeza y reiteró las amenazas mientras se dirigían hacia avenida Centenario.

Durante el trayecto, el hombre habría intentado defenderse y recibió un golpe en la cabeza con la culata del arma.

La víctima aseguró que cayó del vehículo y que, inmediatamente después, los agresores efectuaron varios disparos en su dirección.

La mujer que lo acompañaba habría permanecido dentro de la camioneta y continuó el recorrido junto con los otros ocupantes.

Tras el episodio, el hombre regresó por sus propios medios a su domicilio y pidió ayuda a una hermana, quien posteriormente dio aviso a los servicios de emergencia.

El personal sanitario determinó que la lesión que presentaba en la cabeza no había sido provocada por un proyectil y estableció que no era necesario trasladarlo a un hospital.

La Policía mantiene abiertas las actuaciones para reconstruir la secuencia, establecer si efectivamente se realizaron disparos, identificar a los ocupantes de la camioneta y determinar el origen del conflicto.

Por el momento, el caso permanece bajo investigación y no se informaron detenciones.