La Municipalidad compactó 207 escapes adulterados y casi 300 motos abandonadas

La Municipalidad de San Luis compactó 207 caños de escape adulterados y 294 motocicletas abandonadas, en un operativo realizado con aval del Juzgado de Faltas.

El procedimiento tuvo dos objetivos: retirar definitivamente de circulación escapes antirreglamentarios y liberar espacio en el antiguo galpón ferroviario, donde permanecían motos secuestradas desde hacía más de una década.

“Son 207 los que vamos a compactar y en nuestra gestión ya estamos llegando a los 800”, señaló el intendente Gastón Hissa durante el operativo.

La medida se apoya en la ordenanza N° VIII-0979-2021, que prohíbe la circulación de vehículos con escapes adulterados por el impacto que generan sobre la contaminación sonora.

Según explicó el Municipio, los controles se realizan en distintos sectores de la ciudad y, cuando se detectan escapes fuera de norma, se inicia un procedimiento administrativo.

Antes de la compactación, los propietarios tienen la posibilidad de presentar un descargo, reemplazar el escape por uno reglamentario, pagar la multa correspondiente y retirar el vehículo.

Este fue el tercer operativo de este tipo durante la actual gestión municipal.

En septiembre de 2025 se destruyeron 354 escapes, mientras que en abril de este año se compactaron otros 210. Con las 207 unidades eliminadas ahora, el total se aproxima a 800.

También compactaron 294 motos

En paralelo, el Municipio avanzó con la destrucción de 294 motocicletas que hasta marzo permanecían depositadas en un galpón del predio ferroviario, en cercanías de avenida Lafinur y Bolívar.

Ese espacio forma parte del proyecto del Paseo Ferroviario, cuya construcción ya fue adjudicada y tiene inauguración prevista para febrero de 2027.

La iniciativa busca recuperar el sector y transformarlo en un espacio destinado a actividades recreativas, ferias, emprendedores y comerciantes.

Hissa sostuvo que cuando el Municipio comenzó a intervenir en el lugar encontró un sector deteriorado, con problemas de iluminación, malezas y vehículos acumulados.

La compactación permitió despejar el galpón y avanzar con la puesta en valor proyectada para el área.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que continuarán los operativos vehiculares para detectar escapes adulterados y reforzar el ordenamiento vial.

La medida combina así dos líneas de acción de la gestión: reducir la contaminación sonora y recuperar espacios públicos que durante años permanecieron ocupados por vehículos abandonados.