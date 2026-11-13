San Luis está bajo alerta amarilla por tormentas y espera una máxima de 36 grados

San Luis se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas fuertes para este viernes, en una jornada que además estará marcada por temperaturas elevadas y un fuerte incremento de la inestabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que podrían registrarse lluvias intensas, frecuente actividad eléctrica, fuertes ráfagas y caída de granizo en distintos sectores.

Las condiciones tenderán a desmejorar desde media mañana y las tormentas podrían adquirir mayor intensidad durante la tarde y la noche.

Según el pronóstico provincial, las temperaturas se ubicarán entre los 21°C de mínima y los 36°C de máxima, en promedio.

El viento soplará inicialmente desde el cuadrante norte, con intensidades de entre 12 y 38 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes hacia el mediodía, especialmente en el noroeste provincial.

Durante la tarde comenzará a rotar hacia el sector sur, aunque mantendrá velocidades similares.

Del calor a las tormentas

La jornada llega después de un jueves con registros térmicos muy elevados en distintos puntos de San Luis.

De acuerdo con la Red de Estaciones Meteorológicas, La Botija, Zanjitas y Beazley alcanzaron los 40°C, ubicándose entre las localidades más calurosas de la provincia.

El escenario cambiará este viernes con el aumento progresivo de la nubosidad y la aparición de lluvias y tormentas aisladas.

Algunas podrían ser localmente fuertes.

El SMN recomienda permanecer en construcciones cerradas durante las tormentas, evitar zonas inundables y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

También aconseja desconectar los electrodomésticos en caso de ingreso de agua y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

La advertencia meteorológica alcanza además a sectores de otras provincias del país, donde también se esperan tormentas severas, granizo y ráfagas intensas.

En San Luis, el principal período de atención estará concentrado entre la tarde y la noche, cuando las altas temperaturas podrían combinarse con el ingreso de tormentas de mayor intensidad.