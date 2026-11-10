Anticipan un martes cálido e inestable con posibles tormentas en San Luis

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó para este martes una jornada cálida y algo inestable en gran parte de San Luis.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado, mientras que por la tarde aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

Hacia la noche, las condiciones comenzarían a mejorar y se espera una disminución de la nubosidad.

Las temperaturas mínimas rondarán los 15 grados, mientras que las máximas alcanzarán un promedio provincial cercano a los 27 grados.

El viento comenzará soplando desde el cuadrante norte con intensidad de leve a regular, entre 12 y 38 kilómetros por hora.

En la región norte podrían registrarse ráfagas cercanas a los 60 kilómetros por hora. Con el correr de las horas, la intensidad disminuirá y el viento adoptará direcciones variables.

Para el miércoles, el organismo provincial anticipa una mejora marcada de las condiciones meteorológicas y un fuerte ascenso de la temperatura.

El cielo se presentará mayormente despejado, aunque podrían aparecer algunos intervalos nubosos durante la noche.

Las temperaturas previstas para el miércoles oscilarán entre los 13 y 33 grados, por lo que se espera una tarde considerablemente más calurosa.

El viento tendrá direcciones variables durante la mañana y luego comenzará a predominar desde el noreste, con un incremento de la intensidad y la posibilidad de algunas ráfagas.

Así, el martes mantendrá condiciones inestables y chances de tormentas, pero el miércoles llegará con tiempo más estable y un marcado aumento de las temperaturas.