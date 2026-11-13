Murió Jorge Montejo, el actor que hizo famoso a Paolo el Rockero

El actor y humorista Jorge Juan Montejo, recordado por interpretar a Paolo el Rockero, murió a los 68 años en Tandil, su ciudad natal.

Montejo permanecía internado en el Hospital Municipal Ramón Santamarina por un cuadro de neumonía o pulmonía que se había complicado en los últimos días.

Su muerte generó pesar en el mundo del espectáculo y entre quienes crecieron viendo a uno de los personajes más reconocibles de la televisión argentina de las décadas del 80 y 90.

Paolo el Rockero nació en la pantalla de Badía & Cía., el histórico programa conducido por Juan Alberto Badía.

Con pelo largo, vincha, morral y un lenguaje inspirado en la cultura rock y hippie, el personaje logró rápidamente una enorme popularidad y terminó convirtiéndose en una marca registrada del humor televisivo de aquellos años.

La exposición en televisión abrió también las puertas del cine.

Montejo participó en películas como Los bañeros más locos del mundo, Los matamonstruos en la mansión del terror y Extermineitors IV, además de volver a interpretar a Paolo en producciones posteriores de la saga Bañeros.

Su recorrido televisivo incluyó además ciclos como Feliz Domingo, Videomatch, De carne somos, El gordo y el flaco y Siempre sábado, entre otros.

En los últimos años, Montejo se había alejado de la exposición pública y había regresado a Tandil, donde permanecía cerca de su familia.

La noticia de su muerte volvió a poner en primer plano a Paolo el Rockero, un personaje asociado a una etapa emblemática de la televisión argentina y que quedó instalado en la memoria de varias generaciones.