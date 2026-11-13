El dólar abre este viernes con el mercado atento a la inflación y al riesgo país

El dólar comienza este viernes 13 de noviembre una nueva jornada financiera con la atención puesta no solo en las distintas cotizaciones, sino también en la reacción del mercado al último dato de inflación y al comportamiento de los bonos argentinos.

El dólar oficial mayorista cerró el jueves en $1.545,50 para la venta, después de una jornada en la que los activos locales mostraron señales mixtas.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocedió 1% en pesos, mientras que los ADR de empresas argentinas también operaron con bajas en Wall Street.

El riesgo país, en tanto, había logrado perforar durante la jornada anterior la barrera de los 830 puntos básicos, aunque este viernes vuelve a mantenerse por encima de los 800 puntos.

Ese indicador sigue siendo uno de los principales focos de atención del mercado por su impacto sobre el costo de financiamiento de la Argentina.

La preocupación se concentra particularmente en los bonos soberanos. La tasa del Bonar 2029 llegó al 17%, un nivel que vuelve a poner bajo análisis las condiciones financieras de cara a 2027.

La inflación también entra en la ecuación

El mercado deberá procesar además el dato de inflación correspondiente a octubre.

Según informó el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor registró una suba mensual del 2,2%, el nivel más alto de los últimos seis meses.

El dato será seguido de cerca por los operadores para evaluar su posible impacto sobre las expectativas cambiarias, las tasas de interés y la evolución de los activos argentinos.

La última rueda de la semana encuentra así al mercado con varios frentes abiertos: el movimiento del dólar, el rendimiento de los bonos, la evolución del riesgo país y la respuesta de los inversores ante una inflación que volvió a acelerarse.

Durante el transcurso de la jornada también se actualizarán las referencias del dólar oficial minorista, el blue, el MEP y el contado con liquidación.